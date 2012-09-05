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Spyker нанял пианиста
16 Июня 2020
Теги: авто

В 2007 году одним немцем в Формуле-1 станет больше. 23-летний дебютант Адриан Сутил будет напарником голландца Кристиана Альберса по команде Spyker F1.

Наш многолетний контракт с Сутилом еше раз подтверждает то, что Spyker намерен строить команду вокруг молодых и талантливых людей. — заявил глава конюшни Михель Мол. — Мы будем взрослеть вместе и вместе добиваться успехов.

Сутил родился о Германии, под Мюнхеном, в 1983 году, в семье выходца из Уругвая и немки. Родители надеялись, что мальчик пойдет по стопам отца-пианиста. Но в 14 лет Адриан увлекся картингом, забросил музыку и полностью посвятил себя гонкам В 2002 году он стал чемпионом швейцарской серии Formula Ford, затем выступал в немецком чемпионате Formula ADAC BMW. В 2004 году Сутил дебютировал в Евросерии Формулы-3 за команду Kolles, принадлежавшую нынешнему управляющему Spyker F1 Колину Коллесу, а в 2005 году, уже в составе ASM, стал вице-чемпионом серии, усі у- пив лишь напарнику Льюису Хэмильтону (которому, кстати, тоже предстоит дебют в Ф- 1. но в МакЛарене). В 2006 году Сутип выиграл японский чемпионат Формулы-3 R составе команды Toyota DHG Tom's. Кроме того, Адриан ра ботал тест-пилотом команды Midland F1, перешедшей затем в собственность компании Spyker.


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