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Справки 989
7 Февраля 2017
Теги: Игры

Наличие мед справки образца 989 необходимо каждому человеку, нуждающемуся в официальном подтверждении способности работы с такими сведениями, которые не подлежат разглашению. С полным списком разделов, представляющих секретную информацию желающие могут ознакомиться в соответствующем указе российского президента. В нем затронут профессии самых разных отраслей. У потенциального кандидата на должность, которому требуется мед справка на гостайну формы 989, может приобрести ее без всяких осложнений. При этом он должен пройти общую медицинскую комиссию. 

Чтобы унифицировать сведения и сделать удобным документооборот между учреждениями, разработана стандартная форма такой справки. Целью данного документа является предоставление заключения мед комиссии, в котором отсутствуют противопоказания к занятию определенной должности. Сама справка выдается по строго составленному регламенту. Данный регламент утверждается отдельным приказом, который издан министром здравоохранения в 2011 г. В этом документе приводится перечень тех заболеваний, которые вызывают отстранение от занимаемой человеком определенной должности. Кроме этого приказ подробно излагает процедуру получения такой справки и содержит форму бланка. 

Чтобы получить справку 989 необходимо обратиться в соответствующее мед учреждение. Прохождение профильного осмотра невозможно без амбулаторной карты и паспорта. В случае наличия мед карты в посещаемом вам учреждении, вам должны открыть новую, которая основывается на полисных и паспортных данных. После прохождения регистрации, сотрудник медучреждения должен выдать направление к трем медиками. Действующее законодательство предусматривает проверку человека тремя специалистами - наркологом, неврологом и психиатром. 

При выборе мед учреждения следует обратить внимание на то, чтобы все необходимые специалисты находились в одной клинике или же мед центре. Следует отметить, что у каждого такого специалиста имеются полномочия на проведение дополнительных анализов или же обследования. Исходя из этого, вам не удастся заранее запланировать время, необходимое для оформления подобной справки. В случае отсутствия противопоказаний, каждый медик должен внести свою отметку в данный документ, подтверждая тем самым годность кандидата к предоставляемой ему должности. Данные таких обследований дублируются в амбулаторные карты пациентов и хранятся в медучреждениях на случай дополнительных проверок.

Источник http://med-docs.ru

Константин

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