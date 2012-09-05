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Справка гинеколога
21 Июня 2017

Каждая беременная женщина нуждается в изменении рабочего графика. А чтобы работодатель пошел на такие уступки, необходима соответствующая справка о легком труде от гинеколога. Нельзя увольнять или же дискредитировать беременных женщин другими путями. Это воспрещается действующим законодательством. Более того, каждый работодатель обязан с учетом рекомендаций САНПИНа, максимально облегчить условия на рабочих местах таким женщинам. Нельзя допускать, чтобы беременные работали больше восьмичасового режима, сидеть на одном месте более, чем три часа подряд. Кроме этого их следует огораживать от физических нагрузок.

Адекватные и хорошие работодатели самостоятельно стараются идти навстречу своим беременным сотрудницам. Они облегчают им труд, стараясь оградить от лишних нагрузок. Хотя существуют такие организации или же компании, которые требуют официальный документ для того, чтобы начать заботиться о беременной сотруднице. Благодаря справке гинеколога, каждая такая женщина сможет избавиться от проблемы. Такой документ обязывает каждого работодателя создать максимально удобные условия для подобной категории сотрудниц. Исходя из этого наиболее важным этапом является получение подобной справки. 

А сделать это можно в участковой поликлинике, в частных клиниках или же путем оформления заказа на медицинских веб-ресурсах. Несмотря на огромное желание медиков помочь беременным, все же приходится выполнять осмотр, сдавать анализы мазки, мочи или же крови. Подобный документ не оформляется на основе слов пациентки. Поэтому происходит проверка состояния здоровья. Для ускорения такого процесса, лучше заказать такую справку в нашем виртуальном мед. центре. Наша команда высококвалифицированных специалистов работает исключительно с использованием официальных бланков от гинеколога. Кроме этого мы проследуем, чтобы на ней стояли все необходимые подписи или же печати. Выданная нашим центром документация обладает полной юридической силой, поэтому она будет иметь соответствующее воздействие на вашего начальника и вынудит его пойти на уступки.

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