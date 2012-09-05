Были испробованы три различных способа подачи масла, а именно: посредством использования силы тяжести, с помощью фитилей и посредством насоса. Первый способ оказался самым простым, но имел тот недостаток, что было трудно регулировать подачу смазывающего вещества. При этом приходилось помещать резервуар со смазывающим веществом выше уровня смазываемого подшипника, а в том случае, когда подшипник оставался совершенно незакрепленным, применявшиеся обычно для смазки небольшие масленки скоро опорожнялись, что приводило к излишнему переливу и перерасходу масла.

Там, где применялось питание под действием силы тяжести, на подшипнике обычно устанавливалась смазочная масленка с захлопывающейся крышкой. Такие масленки, в целях уменьшения выливания смазывающего вещества, снабжались иногда пыжом из хлопчатобумажных «остатков, придавливаемым проволочной сеткой.

Рассмотрим несколько конструкций так называемых смасленок плунжерного типа», сконструированных на заводе Madison Kipp Comp. Тут небольшая масленка ввинчивается с торца в болт или палец рессоры. На этой масленке имеется плунжер, удерживаемы при нормальных условиях винтовой пружиной в крайнем своем положении; у плунжера устроена ручка, посредством которой его можно вытягивать. Таким образом, поднятие плунжера открывает сверху отверстие в стенке корпуса масленки, через которое и можно набивать шприцем масло. После этого плунжер отпускают, и он под влиянием пружины выдавливает масло по просверленному пальцу на трущуюся поверхность. Когда же подача масла не производится, то отверстие для наполнения остается закрытым, предохраняя от загрязнения.