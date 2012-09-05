Сначала пробуем 1,6-литровую топ-версию в комплектации VTR. Она отличается от стандартного оснащения дополнительным внешним обвесом: агрессивный спойлер и накладка на пороги. Сиденья выполнены в спортивном стиле с сильно раз витыми валиками боковой поддержки и боевой красно-черно? обивкой. Развитый рельеф сиденья не обманывает ожиданий оно отлично облегает тело, а за счет обилия регулировок, включая изменение высоты кресла и подгонку рулевой колонки в двух направлениях, позволяет удобнее устроиться человеку любой комплекции. Еще раз похвалим ширину автомобиля: в таком малыше водитель и передний пассажир не толкаются локтями.

При коротких подачах машины вперед-назад во время выезда из паркинга автоматика прекрасно справляется с управлением сцеплением — плавно и предсказуемо. На узких юродских улочка шустрый и верткий Citroen С2 своей стихии. Протиснуться в заставленный машинами проезд, или запарковаться в немыслимо месте (кстати, есть парктроник, который всегда наготове) — пожалуйста! Разворот при ширине проезжей части в 11 м выполняется играючи за один прием.

Без ложной скромности

Однако С2 пришлись по вкусу не только городские улочки. Через пару-тройку развязок выбираемся на автобан. Чтобы быстро влиться в скоростной поток, нужен шустрый разгон. Этот гном может быть настырным, даже злым. Азартная атака свободных «окон» в двух первых полосах, и он гордо занимает левый ряд. Правда, ненадолго — у нас «максималка» 195 км/ч, так что периодически приходится пропускать «болиды», идущие за 200-кило- метровым скоростным рубежом. Съезжаем на обычное узкое шоссе, теперь бойцовские качества требуются для частых обгонов грузовиков.

Что ж, все ожидаемо: динамика приличная, даже несколько лучше, чем у бензинового собрата того же рабочего объема, уровень шума довольно скромный, дизельную сущность мотора выдаст только слабо различимое клацанье на холостом ходу. Впечатляет неприхотливость к выбору передач благодаря колоссальной эластичности: по небольшому населенному пункту с ограничением скорости 50 км/ч можно проехать на любой передаче от второй до пятой, не подвергая двигатель насилию. Конечно, основная причина покупки дизеля — его экономичность. Все так: к счастью, наши налоговые службы еще не додумались обложить дизелистов повышенной данью (как, к примеру, в Германии)