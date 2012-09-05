Хоккей, горнолыжные курорты, прекрасные клены – все это Канада. Разнообразие экскурсионных туров, живописная природа, разношерстные города с местным населением. Эта страна представляет особый интерес также и для студентов, здесь много учебных программ по обмену.





Основные города Канады

Оттава – столица Канады. Она никогда не была особенно туристическим городом, но от этого она нисколько не страдает. Опрятный город, где все идет своим чередом. Здесь очень рьяно заботятся об экологии и природе. Основной турпоток Оттавы – поклонники искусства, активного образа жизни и красивых природных пейзажей. Здесь есть множество парков, огромная галерея, музей лыжного спорта и многие другие объекты культуры и отдыха.

Ванкувер – имеет большую популярность, чем столица. Город очень живописный. Он расположился у подножия двух гор, по нему протекает множество рек, через которые проложены красивые мосты. Три из них разводные. Все это – залог популярности Ванкувера среди туристов. Прекраснейшие городские виды, и виды за чертой города им не уступают.

Квебек – город, который сохранил больше остальных французскую культуру. Он сохранил в себе атмосферу старинных, уютных и маленьких городов Франции. В настоящее время Квебек признан городом высоких технологий. Еще привлекают туристов сюда постоянные музыкальные фестивали.

Монреаль – город, располагающийся на островах среди рек. Здесь мощенные улицы удивительно легко сочетаются с небоскребами. Имеется много прекрасных парков.





Горнолыжные курорты

Это основной вид отдыха, за которым сюда едут его ценители, если им приелись склоны гор Европы. Горнолыжных курортов здесь целых семь. Температуры приятные для катания, трассы хорошо оборудованы и поддерживаются в идеальном порядке. Есть разные высоты спуска и разные по сложности трассы.

Имеются на некоторых из курортов и трассы для беговых лыж. Не обошли вниманием любителей сноубордов. Трассы для новичков оборудованы с особенным вниманием, чтобы предельно сократить риск получения травмы. Все курорты оборудованы различными подъемниками.

Плюсом, из-за которого едут кататься именно в Канаду, является близость достопримечательностей и культурных объектов. Рядом с курортами располагается множество национальных парков. Также поблизости можно найти любые магазины, от кондитерских до сувенирных лавок.





Отели Канады

Многие отказывают себе в поездке по Канаде по причине высокой стоимости проживания, но включив Вулкан игровые автоматы демо подобная проблема перестает влиять на выбор. Сайт создает уникальную атмосферу для своих посетителей, поэтому вероятность успешного завершения спина остается максимальной. Для начала игры осталось пройти короткую регистрацию и выбрать интересный слот под настроение.

Классификации отелей, типа системы звезд, здесь нет. В принципе никакой единой по стране классификации не имеется. Определить примерный уровень отеля или гостиницы можно по буквам. Буква «Т» обозначает отели уровня эконом. Буква «F» – это средний уровень, еще не шикарно, но уже более респектабельно, чем эконом. Что-то вроде трехзвездочного отеля. Буква «S» обозначает отели более высокого уровня, подобие четырехзвездочных. Максимально высокий уровень отелей обозначается буквой «D», это уровень пятизвездочных отелей Европы.

Любой отель в Канаде не включает в стоимость проживания в номере завтрак, об этом лучше будет подумать заранее.

Для бюджетного варианта проживания в Канаде есть кемпинги. Даже можно сказать, что именно в этой стране система кемпингов развита лучше, чем где-либо еще. Кемпинги можно найти во всех национальных парках и около всех больших городов.