Основной задачей нашего официального веб-ресурса является предоставление услуг по оформлению справок формы 073, которые предназначены для спорта. Если вы срочно будете нуждаться в подобном документе, наши специалисты позаботятся, чтобы вы получили его в минимальные сроки. Мы стараемся устранить существующие бюрократические преграды, мешающие в спортивных достижениях. Если медик не желает выписать вам соответствующее положительное заключение, тогда вы легко сможете получить его у нас. Мы оформляем такие документы не только для взрослых, но и для малышей. Достаточно заполнения онлайн-заявки, и вы вскоре получите нужный документ без всяких осложнений или же задержек. Наша команда призвана помочь каждому добиться поставленных целей. Поэтому вы сможете продолжить занятия любимым спортом, не тратя время на визиты к медикам.

Вообще справка для занятий спортом считается обязательной формой, которая должна быть предъявлена до начала тренировок. Такой документ содержит заключение медика о том, что его пациент может вынести спортивные нагрузки и у него отсутствуют противопоказания. Нельзя заниматься любимым спортом только дома. Ведь эффективность подобных занятий будет минимальной. Только в случае посещения оборудованных спортзалов и присмотр опытных наставников помогут вам добиться требуемых результатов. Поэтому спорт-справки нужны и детям, которые занимаются разными спортивными видами. Чтобы получить форму 073 сначала нужно посетить педиатра. Он с использованием разных диагностических данных составляет свой вердикт.

Бывает и так, что медик запрещает посещения спортзала и не выдает нужную мед справку. Ведь нельзя отказаться от собственных мечтаний о спортивных достижениях по причине субъективного решения одного специалиста. Чтобы сэкономить время, лучше уточнить в спорткомплексе, который вы планируете посещать, необходимый список специалистов-медиков, которые должны вас проверить. Ведь такие учреждения отличаются по требованиям необходимых для выдачи слот-справки. Основными видами подобных проверок считаются осмотр дерматовенерологом и терапевтом, а также проведение ЭКГ.

