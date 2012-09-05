Дизайн интерьеров наших соперников — это «две большие разницы». Volvo демонстрирует добротный европейский подход к оформлению интерьера. Его передняя панель, выполненная из высококачественных мягких пластиков, строга, лаконична, и, главное, в ней нет никакого стилистического разнобоя.

Отделка интерьера Nissan Maxima, напротив, представляет собой коктейль стилей и разнообразных отделочных материалов — можно найти не менее десятка разных по фактуре и качеству пластмасс, местами откровенно грубых. Более всего раздражают неуместные псевдодеревянные накладки неестественно желтого цвета — где они нашли-то такое дерево? Оценки за отделку интерьеров можно распространить и на внешнее оформление. Дизайнеры «УоКо» нашли весьма удачный фирменный образ, одним из воплощений которого является и S80. Его внешность и строга, и выразительна, и, безусловно, узнаваема, но особого уважения заслуживает сочетание солидности и динамичности облика. Автомобиль не маскирует своих внушительных габаритов, но при этом не кажется сундукообразным.

На N133811 регулировка климата едина для всего салона — серьезным недостатком это не назовешь, но потрафить капризам экипажа сложнее. А вот выигрыш МЗІУО в просторности задней части салона куда как весомее — в таких машинах хозяин не так уж редко располагается на втором ряду сидений, бывает, и не один. Пространства для ног сидящих сзади у УоКо немного больше. Дефлекторы системы вентиляции, расположенные на средних стойках, обслуживают пассажиров заднего сиденья. Багажник \/О1УО (вверху) меньше по объему, зато его крышка снабжена газовыми упорами, да и обивка выполнена аккуратнее

В дизайне Nissan Maxima явно прослеживаются как японские, так и американские корни, но в данном случае теория о благотворном смешении рас не подтвердилась, и красавца из этого метиса не вышло. Расплывчато-аморфные очертания кузова «украшены» разнобоем столь же расплывчатых деталей оформления — фар, задних фонарей, решетки радиатора и т.д. Даже не верится, что автомобилю всего три года от роду, пятилетний Volvo S80 выглядит намного современнее.