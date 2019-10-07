Когда франкфуртской публике в 2001 году представили новый тип городского транспортного средства UAV (Urban Activity Vehicle) в лине концептуальной малолитражки Ford Fusion, свежий проект приняли па ура. И следующим летом в Кельне началась сборка первых Сплавов (так переводится красивое английское слово), которые уже предлагает официальный импортер «Winner Imports Ukraine».

Базой для этого автомобиля стала новая Fiesta, чей кузов был конструктивно изменен для большего соответствия активному стилю жизни современных горожан. От сестры достались и проверенные современные двигатели: два бензиновых Duratec объемами 1.4 и 1.6 л, мощностью соответственно 80 и 100 «лошадок», а также суперэкономичный 1,4-литровый турбодизель DuratorqTDCi, выдающий на-гора 68 сил. Приятно удивляет цена базовой комплектации Ambiente — 11 730 евро, включающая гидроусилитель руля, центральный замок, две подушки безопасности, обтянутый кожей руль и имммобилайзер. Стоимость «взрослых» версий нового Ford Fusion - Comfort и Ghia варьируется в диапазоне от f 12 880 до С14 560.

Haute Couture

Французы всегда славились тем, что даже самым прозаическим утилитарным вещам умели придать шарм. Современный автомобиль — вещь не совсем простая, а значит, поводов сделать из него шедевр еще больше. К тому же конкуренты не дремлет...