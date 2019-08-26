Заемщики, которые находятся в затруднительном финансовом состоянии подразделяются на три типа. Первая категория предпочитает уйти в подполье. Они стараются не общаться с кредиторами пока в ближайшем будущем не добьются увеличения дохода или же просто надеются, что об их долгах скоро забудут. Вторая категория судорожно пытается оплатить задолженность, обращаясь даже в МФО. Они оформляют небольшие кредиты под грабительские проценты. К третьей немногочисленной категории относятся должники, ищущие варианты, чтобы списать долги по кредитам, а также заботятся о сокращении их размеров без значимых последствий или же потерь.



Долги проходят эволюцию. Различают также три стадии задолженностей. Если взысканию подлежит взыскание долга с физ. лица, выделяют три основных этапа. Прежде всего кредитор оформляет требования по уплате задолженности. Если она просрочена, у кредитора не остается выхода кроме как просит заемщика погасить долг. Однако просрочка не мешает ему добиваться увеличения суммы долга. Делает он это путем начисления пени или же штрафных процентов. Некоторые кредиторы предпочитают передавать долги коллекторам. Есть два варианта сотрудничества с коллекторами. Кредитор может попросить их помочь взыскать задолженность или же просто продать им ваши долги. Если будет использован второй вариант, вы уже будете должником коллекторского агентства. Кроме этого сумма задолженности непременно увеличится.



Третьим вариантом решения проблемы для кредиторов является жалоба в судебном органе. В подобных случаях взысканием уже займутся судебные приставы. А заемщику вдобавок к общей сумме придется еще оплатить судебные издержки. В случае передачи вашей задолженности судебным приставам, необходимо подготовиться к 50-процентной выплате долга от ваших официальных доходов. На все ваше имущество будет наложен арест. Оно пойдет на продажу, а на вырученную сумму произойдет погашение задолженности. Также судебными приставами может быть использовано право на запрещение зарубежных поездок.



Для списания долгов у приставов используется два решения. Первое заключается в полном погашении задолженности, а второе - в достижении отмены судебного постановления. Существуют рабочие решения списывания долгов без вмешательства судебных органов и приставов. Первый вариант предусматривает договор с банковской организацией. Вы можете реструктуризовать долг, уменьшая при этом сумму ежемесячных платежей. Также можно рефинансировать кредит в других банковских организациях. Кроме этого возможно оформление так называемых кредитных каникул. Вы получите отсрочку и мобилизуете финансовые средства для выполнения взятых долговых обязательств.

