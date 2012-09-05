При обычном расположении агрегатов вал ведущей шестерни переднего моста не может быть соединён с ведущей шестерней заднего моста посредством промежуточного вала, так как ось последнего пересекает дифференциал или полуось переднего моста. Однако существуют по крайней мере три способа применения спирально-конических передач для последовательно расположенных ведущих мостов. При двухступенчатой передаче, когда первая ступень осуществляется спирально-коническими шестернями, вал ведомой конической шестерни расположен достаточно высоко над дифференциалом и эта шестерня отнесена в сторону от средней плоскости, между валами двух ведущих спирально-конических шестерён может быть размещён промежуточный соединительный вал. В обычной двухступенчатой передаче вершина конуса конической передачи обычно находится внутри ведущей цилиндрической шестерни, но при наличии двух последовательных ведущих мостов коронная коническая шестерня повёртывается другой стороной, и ось ведущих конических шестерён значительно смещена от средней плоскости дифференциала. Такая схема применена в передаче трёхосного автомобиля Мак. В этом случае рама шасси опёрта на полуэллиптические перевёрнутые рессоры, прикреплённые к подушкам, качающимся на цапфах кронштейна рамы. Рессоры опираются на картеры задних мостов через резиновые подушки. Ведущие и тормозные крутящие моменты воспринимаются рамой через короткие реактивные штанги, соединяющие кронштейн, прикреплённый к верхней части заднего моста с шаровым шарниром на мощной поперечине рамы. Если вам приходится часто ездить в незнакомые места, купите навигаторы в Симферополе. С их помощью вы максмимально быстро найдете необходимый адрес.

Другой способ передачи момента к двум мостам состоит в распределении крутящего момента двигателя непосредственно за коробкой передач с помощью цилиндрических шестерён с прямыми или шевронными зубьями. Ведущая шестерня расположена посередине и зацепляется с двумя ведомыми шестернями, соединёнными с отдельными карданными валами. В одной модели трёхосного автомобиля, имеющего такую схему, главная передача каждого моста имеет толкающую трубу; задняя часть карданного вала заключена в эту трубу, снабжённую в передней части сферическим наконечником, входящим в шаровое гнездо на раме. Картеры дифференциалов обоих мостов смещены на одинаковые расстояния в различные стороны от продольной оси автомобиля. Подобная конструкция не даёт никаких особых преимуществ, а наличие второго длинного карданного вала и дополнительной распределительной передачи, работающей на высоких оборотах, нежелательно.