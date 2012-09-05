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Спецзнак
7 Февраля 2018
Теги: авто

Если вы нуждаетесь в номерных знаках, лучше всего заказать их в Спецзнак. Мы являемся сертифицированным заводом-производителем. Кроме этого Спецзнак является признанным лидером по изготовлению автомобильных государственных номерных знаков на территории Украины уже на протяжении десяти лет. Наша профессиональная команда работает качественно, придерживаясь уникальных в отрасли стандартов. С использованием исключительно качественных европейских материалов наши мастера изготавливают легальные номера на сертифицированном, современном оборудовании. 

Каждый специалист Спецзнак является настоящим профессионалом, который в совершенстве владеет технологиями изготовления номерных знаков. А благодаря полностью автоматизированному производственному циклу, высококачественным материалам, а также внимательному и вежливому обслуживанию, вы сможете получить оригинальные изделия, которые прослужат долго. Чтобы убедиться в этом, достаточно открыть ссылку https://specznak.ua/ и внимательно ознакомиться с нашими сервисами. Оформить заказ желающие сумеют прямо онлайн с использованием соответствующей формы, которая должна быть заполнена достоверными данными. 

Необходимо также предоставление прав или же паспорта вместе с техническим паспортом. После этого номерной знак будет изготовлен и оперативно доставлен заказчику. На каждое подобное изделие распространяется наша двухгодичная гарантия. Каждый номерной знак, изготовленный в Спецзнаке отличается своим непревзойденным качеством. На из создание у наших мастеров уходит не более пяти мин. Доставляется заказ по столице за три часа. А в иные города не более чем за сутки. На выбор автовладельцам представлен широчайший ассортимент подобных изделий. Здесь желающие смогут заказать изготовление сувенирных, именных, американских, транзитных или же регистрационных номерных знаков. 

Приобретение изделий с двухгодичной гарантией возможно только у нас. Чтобы удостовериться в подлинности таких изделий, достаточно проверить их лицевую сторону и убедиться в наличии специального голографического изображения, которое наносится на каждый изготовленный в Спецзнаке номерной знак. Что касается тыльной стороны, здесь вы найдете нанесение механическим способом уникальное клеймо. Гарантия не распространяется в случае повреждения изделия путем механического воздействия, попадания в ДТП, а также при монтаже/демонтаже.

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тут были комменты. RIP!






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