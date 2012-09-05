Этот документ четко определяет, кто имеет право на подобные спецсигналы. Чтобы не быть голословным, приведу полный список таких ведомств. Это - машины полиции, жандармерии, пожарных, служб дорожного контроля, скорой медицинской помощи. Национальной компании железных дорог, военной полиции, наконец, автомобили организаций, которые занимаются ликвидацией различного рода аварий и обезвреживанием взрывчатых веществ, оставшихся, в частности, со времен минувших войн. В этот список также входят машины, которыми пользуются сотрудники таможенных и юридических органов. В исключительных случаях, правда. Министерство разрешает оснащать спецоборудованием и машины, принадлежащие другим общественным и государственным службам. Но для этого нужны очень веские обоснования.

При этом мигалка может зажигаться, а звуковой сигнал подаваться только в том случае, если экипаж автомобиля выполняет срочное задание, либо выехал на дежурство. Однако даже в подобной ситуации проезд на красный свет светофора возможен лишь тогда, когда это не представляет опасности для других участников движения.

Кстати, синие проблесковые маячки продаются во всех автомагазинах Бельгии. Для их покупки не надо иметь никакого разрешения. Такой порядок введен неспроста. Что делать, например, водителю машины скорой помощи, если мигалка сломалась, а рабочий день в самом разгаре? Не возвращаться же из-за этого в гараж? ГЬраздо удобней приобрести ее в ближайшем автомагазине.

Естественно, что сделать это может любой желающий. Но лучше не поддаваться соблазну, а установить мигалку, скажем, в баре, среди винных бутылок, как это часто и делают бельгийцы. Оригинальная подсветка получается!.. А вот тот, кто, не имея на это официального разрешения, оборудует мигалкой или сиреной свой автомобиль, рискует серьезно. За такую самодеятельность грозит штраф от $60 до $2.000, а в случаях, приведших к ДТП, - тюремное заключение на срок от одного дня до месяца.