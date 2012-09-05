Седло для пассажира на багажнике устанавливается обязательно с пружинами, простые подушки без пружин не годятся. Вместо седла можно использовать подушку из пористой резины (из резиновых губок). Во всех самодельных конструкциях необходимо предусматривать прочную ручку, за которую мог бы держаться пассажир.

Запасный бак для горючего изготовляется из железа толщиной не менее 0,5 мм, в форме треугольника или параллелограмма, с сильно закругленными углами, и помещается с правой стороны багажника. Перед установкой надо проверить бак на герметичность. Емкость бака 7—8 л.

Зеркало крепится на левой стороне руля вплотную к ручке. Можно использовать велосипедное зеркало.

Подсумок крепится с левой стороны багажника. Весь багаж надо размещать в подсумках, укрепляемых ремнями, — на узлы надеяться не следует. Не следует также надевать тяжелый рюкзак, так как он быстро утомляет.

При размещении багажа и оборудования надо следить, чтобы не превысить допустимой нагрузки мотоцикла. Предельная нагрузка для мотоциклов Л-300 и ИЖ-8—180 кг, для МЛ-3—100 кг.