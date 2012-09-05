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Специализированные предприятия
16 Сентября 2017
Теги: авто

Специализированные предприятия, производящие запасные части, через свои распределительные склады — центры большую часть продукции направляют оптовым складам — магазинам, которых насчитывается примерно 600, а меньшую мелкооптовым складам-распределителям в количестве около 8,7 тыс. Примерно 25% независимых складов-распределителей имеют годовой оборот свыше 1 млн. долл., 50% -от 0,5 до 1 млн. долл., остальные — до 0,5 млн. долл. Оптовые и мелкооптовые склады питают комиссионную и розничную торговлю. В последние годы продажей запасных частей и материалов начали заниматься и супермаркеты —универсальные магазины.

Если для дилера, связанного с промышленностью, имеется, как правило, одно промежуточное звено, то у прочих предприятий их не менее двух-трех, благодаря чему наценка на запасные части в розничной торговле достигает 17—25%, а иногда 40/0.

Предприятия, осуществляющие Мелкооптовую торговлю запасными частями, объединены в ассоциации, крупнейшей из которых является «НАПА» («Нейшнл Аутомотив Парте Ассошиэйшн»). В эту ассоциацию входят 27 фирм, часть из которых занимается не только распределением, но и специализированным производством запасных частей. «НАПА» получает запасные части через распределительные склады или непосредственно от изготовителей, комплектует наборы запасных частей, производит их упаковку, на которой ставит свою марку и марку предприятия-изготовителя, и снабжает розничную торговлю, СТО, ремонтные мастерские и АТП. Снабжение потребителей (АТП, СТО) производится через многочисленных комиссионеров, имеющих небольшие склады, пополняемые из распределительных складов «НАПА».


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тут были комменты. RIP!






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