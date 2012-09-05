Британец Аллен Партон из города Липхок получил в автокатастрофе, случившейся еще в 1991 году, серьезную травму головы, после чего совершенно потерял память. Когда он пришел в себя, абсолютно чужими для него оказались даже жена Сандра и трое их детей.

Поначалу Аллен планировал развестись с «абсолютно незнакомой женщиной», однако в процессе общения повторно в нее влюбился и недавно во второй раз предложил ей руку и сердце.

На символической свадебной церемонии многие родственники и гости не могли сдержать слез, когда сияющий жених заявил: «Я по-прежнему ничего не помню из своей прежней жизни. Но Сандру люблю, как 18-летний юноша...»