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Спасла старая любовь
29 Октября 2020
Теги: авто

Британец Аллен Партон из города Липхок получил в автокатастрофе, случившейся еще в 1991 году, серьезную травму головы, после чего совершенно потерял память. Когда он пришел в себя, абсолютно чужими для него оказались даже жена Сандра и трое их детей.

Поначалу Аллен планировал развестись с «абсолютно незнакомой женщиной», однако в процессе общения повторно в нее влюбился и недавно во второй раз предложил ей руку и сердце.

На символической свадебной церемонии многие родственники и гости не могли сдержать слез, когда сияющий жених заявил: «Я по-прежнему ничего не помню из своей прежней жизни. Но Сандру люблю, как 18-летний юноша...»


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