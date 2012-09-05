Создания пресс волл: назначение и плюсы

Обладая привлекательным внешним видом, конструкция создает подходящую атмосферу на различных мероприятиях и несет в себе другие практические функции. Пресс волл становится особенно востребованным среди клиентов, благодаря его практичности и долговечности. Обладая мобильными размерами, конструкция не требует особых затрат и не вызывает сложностей при переноске.





Разновидности конструкций

Press wall изготовление - это востребованная услуга, позволяющая продвинуть свой продукт и сообщить о нем потенциально заинтересованной аудитории. Конструкция состоит из каркаса и расположенного на нем изображения. Стандартные виды изделия отличаются легкой сборкой, небольшим весом и отсутствием сложных конструкций. Более бюджетные варианты представляют собой соединение нескольких металлических трубок, покрытых защитным покрытием и рекламным изображением.

Конструкция отличается легкой сборкой. Достаточно использовать специальный ключик, чтобы прочно скрутить элементы изделия между собой. Изображение может быть нанесено на любое основание. Сложность рисунка и его дизайнерские особенности, создаются на основе пожеланий заказчика. Бюджетные конструкции обладают небольшими габаритами. Они могут быть использованы на свадьбах, днях рождения, торжественных мероприятиях и т.д.





Другие детали

Отдельная категория пресс вола относится к профессиональной сфере, используется на выставках, обучающих тренингах и прочих мероприятиях подобного рода. В целом изделия подразделяются на две основные категории:

Конструкции типа pop-up - в основе производства такого изделия раскладная решетка, оснащенная магнитными панелями. Размеры могут различаться, в зависимости от запросов клиента.

Стенды натяжного типа - элементы изделия соединяются между собой посредством специального магнита. Конфигурация может быть различной, в зависимости от особенностей заказа. Для создания изображения используется широкоформатный плоттер, который проходит последующую процедуру ламинации. Она направлена на защиту от внешних воздействий и увеличения сроков эксплуатации изделия. В случае необходимости, изображение всегда можно заменить на новое. При этом заказчику не придется тратить средства на новую фурнитуру, поскольку она останется в первозданном состоянии.

Изготовление пресс волл занимает малый период времени. Все зависит от сложности работы, индивидуальных особенностей заказа и т.д. В случае необходимости, заказчик всегда может воспользоваться услугой срочной печати, которая позволит получить готовый продукт максимально быстро.



