Создание парковки перед заведением

Если вы являетесь владельцем ресторана, кафе или другого популярного заведения, и частенько организовываете тематические встречи, вечера и выступления, то для вас очень важно предоставить вашим гостям максимум преимуществ и возможностей. И одним из таких плюсов является собственная временная стоянка для автомобилей прямо перед заведением или поблизости от него.

Разумеется, временная стоянка не может использоваться постоянно, но зато ею смогут воспользоваться ваши самые люксовые гости, в том числе и выступающие в заведении, и они уж точно оценят такой сервис, особенно если речь идет о большом городе, где не так просто найти место для удобной парковки.

Для начала вам понадобиться получить официальное разрешение на размещение транспортных средств на определенной территории. Важно понимать, что все должно быть официально, так как без такого разрешения, организация такой парковки будет незаконной.

Комфорт и безопасность для ваших клиентов

Сама же парковка не должна слишком сильно выделяться на фоне окружающей застройки, но ее необходимо визуально оградить от посторонних водителей. В этом вам помогут специальные оградительные пластиковые цепи, которые легко разместить с помощью специальных держателей. Они продаются в бухтах и позволяют легко отделить любую необходимую территорию. Сами цепи хорошо заметны, ведь они имеют оранжевый и белый цвет, не бояться погодных условий и негативных факторов окружающей среды. Они позволят вам легко и непринужденно продемонстрировать тот факт, что данная зона закрыта, и для въезда на нее требуется специальное разрешение.

В моменты, когда вы ожидаете гостей, которые заранее забронировали места в вашем заведении, необходимо чтобы рядом с парковкой находился квалифицированный специалист, который бы помогал в парковке, и следил за ее безопасностью.

Технически, и с точки зрения законодательства, даже если вы являетесь владельцем парковки, вы не несете никакой ответственности за сохранность автомобиля, находящегося на ней. Иными словами, если машину ограбят или в нее врежется другое транспортное средство, вас невозможно будет привлечь по закону, однако с точки зрения хорошего тона можно разместить отдельного сотрудника, который бы следил за парковкой и не позволял бы пользоваться ей никому из тех, кто не входит в список ваших непосредственных гостей.



