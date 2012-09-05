Очень важно исследовать возможность и эффективность создания принципиально новых исполнительных устройств и в первую очередь для циклового и непрерывного дозирования топлива в системах топливоподачи с комплексным микропроцессорным управлением. Пора приступить к проработке систем многомерного управления силовым агрегатом автомобиля.

Полезно исследовать основные принципы применения электроники в системах с криогенным способом хранения газообразного топлива и альтернативных топлив (спиртов, водорода, бензоводородных смесей и др.).

Нельзя откладывать разработку и создание автомобильных двигателей, которые по тепловому циклу и конструкции специально были бы приспособлены к применению электронных систем управления.

Своевременно обеспечить разработку и промышленное производство диагностических средств для электронных систем управления двигателем и автомобилем в целом, а далее - применение систем со встроенной диагностикой.

Очень важно расширить изучение возможностей управления автомобильными двигателями средствами электроники. Теоретически исследовать проблему применения специальных и универсальных (в том числе и интеллектуальных) самообучающихся роботов для комплексного управления силовой установкой и автомобилем в целом, сначала на специализированных транспортных магистралях, а в дальнейшем и в обычных дорожных условиях.