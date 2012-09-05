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Создание двигателей на основе широкого применения алюминиевых сплавов
6 Апреля 2020
Теги: авто

Для производства на ЗМЗ, проявилась тенденция применения алюминиевых сплавов (АС) для корпусных деталей, в частности, для блока цилиндров на основе передовых в то время литейных технологий. В 1956 г. в США впервые в мире фирмой Caiser был отлит под высоким давлением шестицилиндровый блок цилиндров на литейной машине с самым большим по тому времени запирающим усилием 2000 тс фирмы Doehler Jarvis Div. С 1959 г. этот блок был использован для массового шестицилиндрового двигателя автомобиля Rambler (фирма American Motors).

В 1960 г. оппозитный шестицилиндровый двигатель с воздушным охлаждением для автомобиля Chevrolet был поставлен на производство корпорацией GMC. Позднее был разработан и изготавливался четырехцилиндровый рядный двигатель с безгильзовым блоком и с водяным охлаждением для наиболее массового автомобиля Chevrolet Vega. Двигатели с алюминиевыми блоками в массовом количестве нача- 1И производить фирмы Chrysler (Р6), Oldsmobile (V8), Buick (V8).

В европейской и японской автомобильной промышленности установилась номенклатура деталей, материалом для которых достаточно стабильно являются алюминиевые сплавы. Это прежде всего головки блоков цилиндров, впускные газопроводы, поршни, подшипники, различные крышки, корпусы насосов и фильтров. Ряд фирм также стабильно в течение многих лет традиционно применяет алюминиевые сплавы для изготовления блоков цилиндров. К ним относятся, например, Citroen, Renault, Peugeot (Франция), Aston Martin, Gardner, Rolls-Royce (Великобритания), Porsche, Volkswagen (ФРГ), Alfa Romeo, Lancia, Ferrari (Италия). В отдельные годы во Франции 50, в Италии 18, в Великобритании 7 процентов автомобильных ДВС имели блоки цилиндров из алюминиевых сплавов (АС). 75 процентов ДВС транспортных средств, производимых европейскими фирмами, имеют головки блоков из АС, 100 процентов - поршни и 66 процентов - впускные трубы. Практически все японские фирмы выпускают автомобили с алюминиевыми двигателями.

                                                  


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