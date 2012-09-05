Сохранение системы «зеленых коридоров» с существующей растительностью позволяет сохранить исходный природный потенциал территории с возможностью использования подобных участков для движения к местам рекреации. Такой прием застройки обладает максимальным ресурсом для создания природного каркаса, обеспечивающего экологическую устойчивость территории.

При создании детских игровых зон в структуре коллективных пространств необходимо исходить из преимущественного пребывания там возрастных групп 6—9 и 9—12 лет. В пределах индивидуальных участков для младшей возрастной группы — дети 3—6 лет — как правило, обустраиваются простейшие игровые площадки. Решая задачи ландшафтной организации игровых пространств, целесообразно интегрировать их с природным окружением за счет выбора как материала поверхности (песок, мульча), так и использования ажурных конструкций из дерева или канатов. Практика Скандинавских стран, обладающих коротким периодом с теплой погодой, демонстрирует возведение для детей в коллективных пространствах небольших павильонов, обеспечивающих возможность использования в дождливый и холодный периоды года. Но можно создать детский уголок и дома. Детские спорт комплексы в Краснодаре подойдут в таком случае. Они способствуют физическому развитию детей.

Организация зоны активного отдыха подростков отвечает интересам самого мобильного контингента малоэтажной застройки и в значительной степени влияет на состояние открытых пространств. Именно с этой возрастной группой населения, как правило, связаны основные проблемы с вандализмом. Поэтому в целях максимального сокращения воздействия тинэйджеров на среду наиболее полезным становится обустройство пространства с набором игровых устройств, предполагающих самое интенсивное их использование. Учитывая соображения экономического характера, в набор подобных устройств целесообразно включать профилированные трассы для катания на маунтин-байке и горки для катания на роликовых коньках и скейте.

Для езды на горном велосипеде могут быть обустроены участки с резко выраженным рельефом, включая уплотненные искусственные холмы с основанием из грунта, перемещенного при строительстве. В качестве основного пространства для катания на скейте создаются горки из сборного металлического каркаса, покрытого листовым металлом. Учитывая повышенную мобильность данной возрастной группы, целесообразно устройство асфальтированных площадок, допускающих произвольный выбор видов передвижения.