Реальные размеры трещины часто определяют с помощью двух магнитов и металлических опилок. Трещины и проломы в картере двигателя, в головке блока цилиндров, у седел клапанов, сколы крепежных ушек — этим работников автосервисов никак не удивишь. Особенно часто дефекты появляются в тех местах, где картер мотора подвергается сильным нагрузкам, ударным или термическим.

Часто перегрев — результат нарушения теплового режима работы двигателя. Металл при этом сильно меняет свои механические свойства: жесткость, пластичность, устойчивость к деформациям и образованию трещин. Крупные повреждения (например, проломы в корпусе) возникают при авариях или пробое его стенок движущимися деталями.

Если в конструкцию двигателя не заложен необходимый запас прочности, то он может не выдержать жестких украинских реалий. В поломке бывают виноваты и владельцы, нарушающие условия эксплуатации. Например, залитый в систему охлаждения некачественный тосол может привести к коррозии и появлению дефектов.

На первый взгляд может показаться, что такие дефекты «не лечатся». В большинстве случаев это справедливо: деталь мотора приходится менять. Однако современные технологии и порой искусство ремонтника позволяют этого избежать. Профессионалы способны творить чудеса и восстанавливать, казалось бы, безнадежно испорченные детали. Да и стоит такой ремонт намного дешевле замены.