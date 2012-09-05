Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Современные технологии устранения дефектов корпусных деталей двигателя




Современные технологии устранения дефектов корпусных деталей двигателя
29 Сентября 2020
Теги: авто

Реальные размеры трещины часто определяют с помощью двух магнитов и металлических опилок. Трещины и проломы в картере двигателя, в головке блока цилиндров, у седел клапанов, сколы крепежных ушек — этим работников автосервисов никак не удивишь. Особенно часто дефекты появляются в тех местах, где картер мотора подвергается сильным нагрузкам, ударным или термическим.

Часто перегрев — результат нарушения теплового режима работы двигателя. Металл при этом сильно меняет свои механические свойства: жесткость, пластичность, устойчивость к деформациям и образованию трещин. Крупные повреждения (например, проломы в корпусе) возникают при авариях или пробое его стенок движущимися деталями.

Если в конструкцию двигателя не заложен необходимый запас прочности, то он может не выдержать жестких украинских реалий. В поломке бывают виноваты и владельцы, нарушающие условия эксплуатации. Например, залитый в систему охлаждения некачественный тосол может привести к коррозии и появлению дефектов.

На первый взгляд может показаться, что такие дефекты «не лечатся». В большинстве случаев это справедливо: деталь мотора приходится менять. Однако современные технологии и порой искусство ремонтника позволяют этого избежать. Профессионалы способны творить чудеса и восстанавливать, казалось бы, безнадежно испорченные детали. Да и стоит такой ремонт намного дешевле замены.


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Международные грузоперевозки: ... - . (+53)
Выбираем технологию... - . (+46)
Жесткая связь - . (+70)
Гонка за лидером - . (+141)
Первый украинский... - . (+119)
Без юриста не обойтись... - . (+127)
Виновник аварии - . (+133)
Не позавидуешь - . (+122)
Чтобы не пропало - . (+124)
Топ-5 автомобилей Volvo... - . (+130)
Toyota Fortuner - . (+120)
Современные автомобильные тюне... - . (+137)
Автомобили ŠKODA - . (+206)
Нужные вещи - . (+185)
Не все гладко - . (+167)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке