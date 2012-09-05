Полезная функция современных тюнеров — к 155 (система радиоданных) — также может выйти боком водителю, засмотревшемуся на экран магнитолы в ожидании информации о погоде или курсе «вечнозеленого».

Система «hands free», позволяющая разговаривать по телефону, не отвлекаясь от вождениия, действительно здорово облегчает жизнь. Но особо не пользуется спросом: во-первых, цена кусается, а во-вторых, не хочется, чтобы присутствующие в салоне люди слушали личные разговоры. Но выход есть: наушник к телефону стоит порядка $10, примерно столько же — подставка. Болтай — не хочу! Единственное — не стоит забывать перед поездкой закрепить всю эту экипировку.

Ну а когда замечаешь, как обгоняющий тебя «лоб» на дорогой иномарке, несущейся далеко за «сотню», одновременно пялит взгляд в телевизор, хочется сразу же остановиться и передвигаться дальше только на метро (зарплаты машиниста, слава богу, на такое чудо техники не хватит!).

Все же нужно отдавать себе отчет, что телевизор предназначен скорее для пассажиров, а не водителей — шофер может позволить себе расслабиться лишь во время остановки!

Лишние деньги

Стоит помнить о том. что автомобиль (даже отечественный) — это плод долгого груда тысяч людей. поэтому любое самостоятельное усовершенствование крайне редко действительно приносит пользу.

А может, потраченные на дорогие побрякушки деньги лучше вложить в покупку более современного автомобиля — например, иномарки?