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Современные автокраны
4 Марта 2021
Теги: авто

Современные автокраны относятся к мобильной спецтехнике. Входят они в группу стрелковых кранов. Используется автокран для опускания, перемещения или же подъема грузов различного назначения. Такая техника необходима при ведении монтажных и строительных работ, также ее применяют и в других отраслях - сельскохозяйственной, промышленной или же ЖКХ. Крупные фирмы покупают автокраны на международных площадках, таких как Autoline. К примеру на этой странице autoline.com.ua/-/avtokrany—c120 представлен большой каталог автомобильных кранов от продавцов из разных стран. Сборка автокранов происходит на шасси производимых серийно разными автоконцернами грузовых моделей. Такие краны устанавливаются и на моделях повышенной проходимости. Кроме этого кранами оснащаются специально сконструированные под конкретную конструкцию транспортные средства.

Автокраны бывают неповоротными и поворотными. Это зависит от типа использованной рабочей части. Для связи отдельных частей производители устанавливают опорно-поворотную конструкцию. На поворотной части находится кабина оператора, оборудование стрелы, платформа и механизмы, обеспечивающие работу автокрана. А неповоротные устройства состоят из выносных опор, ходовой части и рамы. В исполнительные механизмы входят поворотное устройство, грузовые и стреловые лебедки, смонтированные на специальную раму. К стреловому оборудованию автокранов относятся полипласт, стрела и захватывающий груз механизм. Совместно они позволяют захватывать груз и его дальнейшее перемещение.

Классификация автокранов выполняется по разным параметрам, в том числе грузоподъемности, количеству приводов, типу приводов, исполнению подвески, типу стрелы, присутствию опор выносного вида и дополнительных устройств. Показатель грузоподъемности варьируется с диапазоне 4.0-100 и более тонн. Бывают многомоторные и одномоторные модели, которые различаются между собой рядом показателей и технических характеристик. Они оснащаются гидравлической, механической или же электрической приводами. А исполнение подвески может быть жестким или же гибким. По типу стрелы автокраны бывают башенно-стреловыми, релескопическими, решетчатыми или же с гуськом. В качестве дополнительного оборудования в автокранах используются ограничители грузоподъемности, климат-контроль, сигнализаторы, приборы освещения и др.

Autoline представляет собой специализированную торговую интернет-площадку, на которой любой посетитель сможет воспользоваться огромным выбором моделей новых или б/у автокранов разных производителей. Приобрести их можно по наиболее приемлемой для вас стоимости. Каждая товарная позиция в онлайн-каталоге продавца представлена с детальными техническими характеристиками, качественными снимками и актуальной стоимостью. Благодаря такой информации любой заказчик сможет самостоятельно выбрать подходящий тип спецтехники и приобрести его дистанционно. Кроме этого продавец предлагает огромный выбор любых деталей автокранов также по выгодной цене.

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