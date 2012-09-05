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Современная конструкция венца ведомой конической шестерни
12 Июня 2018
Теги: авто

При консольной конструкции нагрузка на подшипник, расположенный у шестерни, имеет большую величину, чем радиальное усилие зубьев. Она равна сумме этого усилия и реакции удалённого, подшипника.  Радиальное усилие ведомой шестерни распределяется по ее подшипникам так же, как и у ведущей шестерни, расположенной между опорами.

Устройство гипоидных передач. Подобно спирально-коническим передачам гипоидные передачи монтируются в картерах, снабжённых фланцами для крепления к заднему мосту. Гипоидные передачи создают некоторые конструктивные трудности, так как ось ведущей шестерни смещена от середины фланца (которая обычно совпадает с серединой дифференциала) как по горизонтали, так и по вертикали, вследствие чего картер передачи имеет асимметричную форму. Поэтому обычно картер заднего моста имеет наклон на 45°, что приближает прилив для подшипников к стенке заднего моста. В других конструкциях для обеспечения необходимой жёсткости опоры подшипников ведущей шестерни соединены с картером рёбрами.

В заднем мосту автомобиля Додж венец шестерни крепится к фланцу при помощи болтов, часть головок которых срезана. При консольном устройстве шестерни обычно предусматривают циркуляционную смазку через пространство между двумя подшипниками. Не знаете какую режущую систему лучше выбрать для мотокосы? Наш источник поможет сделать правильный выбор.

Чаще всего промежуточный вал располагается над задней осью и несколько впереди неё. В этом случае плоскость крепления картера дифференциала к заднему мосту (банджо) з*28 наклонена на 45°, но если промежуточный вал расположен лишь немного выше задней оси, соединительная плоскость может быть расположена вертикально.

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тут были комменты. RIP!






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