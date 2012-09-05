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Современная гидравлика и ее ключевые особенности
27 Августа 2020

Гидравлическая система сегодня является обязательным компонентом большинства специальной техники – строительной землеройной, подъемной, коммунальной и т.д., задействованной во многих сферах народного хозяйства. Кроме того, без нее не обходится промышленность (в составе индустриальных линий и станков гидравлические агрегаты используются очень широко) и она не заменима в быту.

Гидравлика, купить которую в России не составит труда, является сборным названием агрегатов, работающих с помощью жидкостной среды. Носитель циркулирует по замкнутому контуру от одного узла системы к другому, выполняя полезную работу, а затем возвращается в бак, откуда направляется на следующий цикл. Кроме устройств, которые непосредственно составляют гидросистему, к гидравлике относят оборудование, которое приводится ею в действие.


Специфика работы и устройства гидравлики транспортных средств

Гидравлическая система, установленная на техническом средстве, имеет вариативный состав, который подбирается специалистом с учетом многих факторов. Например, предназначения гидравлики, круга предстоящих работ, условий труда и т.д. Основными компонентами ее является следующее:

  • гидромотор, который выполняет трансформацию энергии в нужный вид;
  • гидронасос - создает давление и удерживает его на том уровне, который необходим для системы, вынуждает носитель перемещаться по гидролиниям;
  • распределяющий механизм – служит для перераспределения перекачиваемой среды и контроля расхода потоков;
  • гидроцилиндры – агрегаты, которые отвечают за подъем, спуск и повороты исполнительных органов и оборудования, подключенного к ним;
  • резервуар для носителя, в котором жидкость остывает, очищается от примесей и отстаивается перед следующим циклом работы;
  • магистрали низкого и высокого давления, по которым двигается рабочая среда;
  • элементы управления в виде джойстика или панели с кнопками;
  • уплотнители, фиксаторы, соединители, переходники и прочие компоненты.

В составе гидравлики, установленной на транспортном средстве, значится механизм отбора мощностей, который скомпонован из двух частей - коробки КОМ и вала (либо валов) ВОМ. Данный узел подключается к трансмиссии техники и служит для отнятия части мощности у силового агрегата машины. Затем отнятая механическая энергия перенаправляется по валам к гидромотору, которым трансформируется, а потом – к гидронасосу. Пройдя через помпу, она активирует жидкостные потоки, которые направляются к исполнительному механизму, выполняют работу и возвращаются в гидробак. Гидравлические системы могут также снабжаться приборами, которые позволяют отслеживать рабочие параметры – давление, скорость потоков, частоту вращения и пр.


Технические характеристики гидросистемы

Возможности гидравлики определяются техническими характеристиками ее составляющих, поэтому при проектировке системы выполняют необходимые расчеты. Главными параметрами отдельных гидравлических узлов и всей системы в целом являются:

  • объем рабочей жидкости в системе;
  • температурный диапазон для окружающей среды и носителя, при которых возможна нормальная работа гидравлики;
  • давление – предельное и рабочее;
  • производительность помпы при различных напорах;
  • частота вращения (число оборотов);
  • мощность;
  • тип и свойства рабочей среды, ее параметры.

Во время проектирования гидравлики также определяют оптимальную схему подключения оборудования к системам несущей машины. Гидрофикация может быть выполнена с разным количеством контуров:

  • один используется в простейших системах, которые агрегатируют единственное подключенное оборудование, работающее на одну сторону (например, на самосвалах с разгрузкой только назад);
  • два – применяется в гидросистемах техники, которые обеспечивают работу навески на три разные стороны (например, в самосвалах, разгружающихся назад, влево и вправо);
  • три и больше контуров необходимы машине, на которую навешивают несколько видов гидрооборудования, функционирующего независимо друг от друга.

Специфика монтажа и обслуживания гидравлических систем

Гидравлика стоит немало, поэтому при ее покупке стоит обратиться в надежный магазин, где предлагается качественный новый товар со всеми необходимыми документами и гарантийным обслуживанием. В идеале следует обратиться в компанию, которая оказывает комплексные услуги гидрофикации, то есть проектирование, подбор оборудования, заказ агрегатов, монтажные работы, тестирование и гарантийное обслуживание.

Важно, чтобы установка выполнялась специалистами строго по технологии, так как любые отклонения от нее грозят некорректным функционированием узлов гидравлики, трансмиссии и других систем техники, повышенным потреблением ресурсов, падением производительности, частым поломками и чрезмерным изнашиванием агрегатов. Также возможно снятие с гарантии, что обернется дополнительными финансовыми расходами.

Обслуживание также стоит доверить профессионалам из профильных СТО, а при любых сервисных работах использовать только оригинальные детали, качественные расходные материалы.

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