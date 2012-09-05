Автомобиль уже давно перестал быть предметом роскоши, плавно перекочевав в категорию предметов первой необходимости, где уже прочно закрепился мобильный телефон. Причем неизвестно, что из них двоих еще дороже обойдется. Тем не менее машины сегодня буквально есть в каждой семье. Дворы ломятся от авто разных классов, а рынки и магазины от автовладельцев, которые подыскивают новые детали для своих любимиц. И большинство из них в конечно итоге оказывается на авторазборке, где можно приобрести еще вполне приличные детали с хорошим рабочим ресурсом и не потратить при этом целое состояние. Но и там могут встретиться недобросовестные продавцы, которых хлебом не корми, дай всучить кому-нибудь плохонькую деталь за сумму, которая явно завышена в несколько раз. Поэтому предлагаем вам несколько советов о том, как приобрести качественную деталь на авторазборке.

Совет №1. Не смотрите в сторону чистых деталей

Некоторые ушлые продавцы моют запчасти, чтобы они выглядели чистенькими, как на прилавках магазинов, чтобы отвлечь внимание от изъянов или создать ложное впечатление о качественности детали. Мол, вон как хорошо сохранилась. На авторазборках продаются подержанные детали, у которых уже есть пробег. Они не должны быть чистыми. В пятнах, подтеках и запыленные – это их нормальное состояние. Ну, конечно, если они прям вывалены в грязи, то это тоже повод задуматься, не скрывает ли так чего продавец. Но чаще все же ситуация обратная. Особенно часто такой прием используется, чтобы скрывать течи деталей, связанных с циркуляцией технических жидкостей.

Совет №2. Знайте, что покупаете

Идя за деталью, вы должны точно знать, как она выглядит, для чего предназначена и с какими системами связана. Если вы в автомобилях не спец, то лучше взять с собой друга-знатока. Если все друзья тоже не спецы, тогда возьмите с собой ту деталь, которую нужно заменить и сравните с той, которую собираетесь покупать, они должны быть идентичны. А также обратите внимание, чтобы на запчастях не было каких-то явных дефектов: трещин, сколов и других.

Совет №3. Покупайте оригинальные запчасти

На авторазборке вам могут предложить оригинальные детали или аналоги. Первые предпочтительнее по нескольким причинам. Их ресурс работы значительно выше изначально, при этом они отличаются выносливостью. А также оригинальные детали создаются с учетом всех особенностей конкретного автомобиля, а значит, у вас не будет проблем с их установкой, и они не станут причиной скорейшего износа «соседей». Аналоговые ничем таким похвастаться не могут, они и новые могут прослужить всего месяц.

Совет №4. Не платите деньги вперед

Если есть возможность, лучше поищите нужные детали по разным авторазборкам, но не вносите никакой предоплаты. Продавцу ничего не стоит забрать их и исчезнуть в неизвестном направлении. Если же никаких других вариантов, кроме как под заказ, получить деталь нет, тогда выбирайте продавцов, которые могут вам предъявить документы о своей регистрации, а также имеют реальный офис, а лучше целый магазин или склад, чтобы в случае чего, вы знали, где его искать. В этом случае обычно никаких проблем не возникает с крупными компаниями, которые работают на несколько регионов.

Совет №5. Обращайте внимание на наличие гарантии

Если продавец не предоставляет гарантию на свои запчасти, то не стоит у него что-то покупать. Это говорит о том, что он знает, что с его товаром что-то не так. Поэтому обращайтесь только к тем продавцам, запчасти которых имеют гарантийный срок. Это ваша защита на тот случай, если деталь все-таки окажется плохого качества, и вы захотите вернуть свои деньги обратно.

Статья подготовлена при поддержке компании АвтоСтронг-м.



