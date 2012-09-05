Особенно много нареканий в адрес советских танков раздавалось после арабо-израильских войн. Но! В кадрах хроники видны горящие Шерманы, М48, и ни одного горящего советского танка. Передовые отряды танковых бригад Моше Даяна захватывали десятки танков Т-55 и Т-62 с полным боекомплектом и заправкой “под пробку" - экипажи бежали, даже не пытаясь вступать в бой. Во I время войны Судного дня, в 1973 году, по свидетельству участников танковых боев, "русский мат звучал в эфире с обеих сторон’ - воевали советники и недавние советские граждане.

В Израиле, возле озера Кинерет, стоят три совершенно целых самоходки Су-100, выкрашенных в детские цвета - синий, красный и желтый. У истоков реки Иордан стоит целехонький Т- 34/85. В танковом музее Латруна, под Иерусалимом, собрана впечатляющая коллекция советской бронетехники. Битых танков там нет, за исключением одной “тридцатьчетверки" - конец ствола которой разворочен на лепесточки и отбит опорный каток (явный результат подрыва гранатой).

По словам одного из советских офицеров, бывшего советником в Сирии, из всех танков, задействованных на ближневосточном ТВД, он бы выделил три: израильскую “Меркаву" - великолепный танк для маршей и разведки; немецкий “Леопард" - для обороны, и наш Т-72 - ‘...лучшей машины для маневренного боя я не знаю." Дело в том, что силуэт Т-72 ниже “Меркавы" примерно на треть. Динамическая защита великолепно противостоит кумулятивным и даже тандемным боеприпасам. Гиросколированная пушка обеспечивает возможность стрельбы с ходу. Правда, прямое попадание бронебойного снаряда может вызвать детонацию боекомплекта - во многом, виной тому сгорающие гильзы. Горят танки плохо - дизтопливо не из особо горючих веществ. Израильским танкистам рекомендуют бить Т-72 в башню и под маску орудия - расчет не столько на разрушающее поражение танка, сколько на детонацию БК, оглушение экипажа и выведение из строя вооружения.