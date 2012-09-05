Если вы любитель дачного отдыха и загородных поездок на выходные,
наверное, сталкивались с проблемой исчезновения или же ослабления
сотового сигнала. Это может вызывать уходы в оффлайн-режим не на часы, а
на целые дни. Это огромный срок для деловых людей или же обычных
пользователей, которые нуждаются в постоянной коммуникации. СотСигнал
https://sotsignal.ru/za-gorodom/ предлагает оперативное решение данной
проблемы без особых усилий или же затрат с вашей стороны. После
обращения в нашу компанию, на место выедет наш радиоинженер.
В обязанности нашего радиоинженера входит выполнение необходимых
измерений. После этого он составит оптимальную конфигурацию
оборудования, которое необходимо для усиления сигнала. Подобное
оборудование поможет вам пользоваться сотовой и интернет-связью на вашем
загородном участке. Существует стандартный способ усиления мобильного
сигнала на дачах. Он предусматривает установку специальной антенны,
которая ставится внутри дачного помещения. Она должна быть связана с
репитером. При этом число устройств, использование которых допустимо
количественно неограниченно.
Благодаря подобной возможности вам уже не придется бегать в поисках
сигнала у окон, на улице или же деревьях. Перечисленное оборудование
позволяет улучшить уровень получаемого сигнала до четырех-пяти делений
на любом пространстве, которое вам потребуется. Без нервотрепки или же
переживаний вы легко дозвонитесь к собственным друзьям и родственникам, а
они смогут связаться с вами. Радиоинженеры компании выполняют замеры
сотового сигнала с использованием профессиональных приборов. Поэтому вы
можете рассчитывать на получение точного подбора требуемого
оборудования. Гарантия эффективности такой конфигурации предоставляется
нашими лучшими специалистами.
Проводятся работы не только в помещениях с черновой отделки, но и на
дачах с законченным ремонтом. СотСигнал сохраняет всю информацию об
объекте, высланных сотрудниках или же установленном оборудование.
Подобная информация используется для гарантийного и послегарантийного
сервиса. Подобным способом мы добиваемся максимальной оперативности.
Заказчик получает смету с описанием необходимых работ и оборудования
вместе со структурной схемой расположения каждого элемента системы в
помещении. Оборудование поставляется нами по стоимости
завода-изготовителя с годовой гарантией.