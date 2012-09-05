Если вы любитель дачного отдыха и загородных поездок на выходные, наверное, сталкивались с проблемой исчезновения или же ослабления сотового сигнала. Это может вызывать уходы в оффлайн-режим не на часы, а на целые дни. Это огромный срок для деловых людей или же обычных пользователей, которые нуждаются в постоянной коммуникации. СотСигнал https://sotsignal.ru/za-gorodom/ предлагает оперативное решение данной проблемы без особых усилий или же затрат с вашей стороны. После обращения в нашу компанию, на место выедет наш радиоинженер.



В обязанности нашего радиоинженера входит выполнение необходимых измерений. После этого он составит оптимальную конфигурацию оборудования, которое необходимо для усиления сигнала. Подобное оборудование поможет вам пользоваться сотовой и интернет-связью на вашем загородном участке. Существует стандартный способ усиления мобильного сигнала на дачах. Он предусматривает установку специальной антенны, которая ставится внутри дачного помещения. Она должна быть связана с репитером. При этом число устройств, использование которых допустимо количественно неограниченно.



Благодаря подобной возможности вам уже не придется бегать в поисках сигнала у окон, на улице или же деревьях. Перечисленное оборудование позволяет улучшить уровень получаемого сигнала до четырех-пяти делений на любом пространстве, которое вам потребуется. Без нервотрепки или же переживаний вы легко дозвонитесь к собственным друзьям и родственникам, а они смогут связаться с вами. Радиоинженеры компании выполняют замеры сотового сигнала с использованием профессиональных приборов. Поэтому вы можете рассчитывать на получение точного подбора требуемого оборудования. Гарантия эффективности такой конфигурации предоставляется нашими лучшими специалистами.



Проводятся работы не только в помещениях с черновой отделки, но и на дачах с законченным ремонтом. СотСигнал сохраняет всю информацию об объекте, высланных сотрудниках или же установленном оборудование. Подобная информация используется для гарантийного и послегарантийного сервиса. Подобным способом мы добиваемся максимальной оперативности. Заказчик получает смету с описанием необходимых работ и оборудования вместе со структурной схемой расположения каждого элемента системы в помещении. Оборудование поставляется нами по стоимости завода-изготовителя с годовой гарантией.

