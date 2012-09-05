Жизнь людей построена так, что мы не можем существовать в одиночестве. Точнее, это трудновыполнимое желание, особенно в больших городах. Человек начинает свою социальную жизнь с родителей, а затем идут соседи, одноклассники, учителя, продавцы, врачи и многие другие. В первую очередь это те, общение с кем мы не можем полностью исключить из своей биографии. Затем идут субъекты, диалог с которыми требуется нам, по каким-либо личным причинам. Нужно купить продукты, приобрести документы, одеться, починить кран, достать необходимую информацию и так далее. Если бы не действия других людей, пришлось бы выполнять все самостоятельно, а когда каждый занят своим делом, это облегчает жизнь всем. А, чтобы существовать в таком обществе, нужно уметь подстраиваться под его законы и играть свою роль.

Статус

Социальные статусы. Большое значение имеет твой статус. Он отражается на внешности, стиле общения и жизни в целом. По мнению социологов, статусы делятся на предписанные и приобретенные. Предписанный получается нами с еще с момента рождения. Он зависит от места рождения, наших родителей, пола, и других схожих критериев. Сейчас в большинстве стран идет борьба за гендерное равенство. Если девочка родится, скажем, в России, то приобретет относительно равные права с мужчинами, которые в дальнейшем будут зависеть от ее выбора. А вот мусульманка будет изначально ниже мужчины из-за принятых с давних времен законов, и культурного развития. Родители дают нам кров и обеспечивают всем необходимым. А известная и богатая родня, способна дать гораздо больше остальных. Хотя такая семья одаривает различными ценностями, но и обязанности – с более высокими ожиданиями от окружающих.

Чтобы сменить свою социальную роль часто достаточно начать зарабатывать, в чем всегда готово помочь вулкан россия казино. Заведение пользуется огромной популярностью, ведь его пользователи могут самостоятельно выбрать оптимальное время для начала игры. Администрация постоянно на связи, поэтому новички получают своевременную поддержку, что повышает результативность их игры.

Приобретенный статус мы добываем сами, в зависимости от уже полученных ранее даров. Он дается другими людьми, признавая достижения в определенных сферах жизни. Только с чужого подтверждения, индивид может использовать его бонусы. Без этого можно назвать себя хоть королем мира, это все равно ничего не даст. Даже президент страны получает свой пост путем избрания его жителями.

Социальные роли и маски. Получив свое место в жизни, а с ним права и обязанности, нам приходится играть нужную роль, и подбирать наиболее подходящую ситуации маску. Возьмем, скажем, мужчину 30 лет, с женой и двумя маленькими детьми дошкольного возраста. У него шесть лет стажа работы в крупной компании, и должность где-то в середине карьерной лестницы. Для жены он добытчик, отец ее детей и любимый муж. Она его любит и ценит не только за финансовое обеспечение, но и за неконфликтный и волевой характер. Особенно когда тот, возвращаясь уставшим домой, надевает маску доброго и заботливого отца, стараясь не срываться на родных из-за работы. С друзьями он держится на равных, создав видимость веселого, и не обременённого трудностями существа. А на службе он подчиненный, умный и трудолюбивый для начальства, суровый и придирчивый для подчиненных, внимательный и терпеливый для коллеги.

Люди вынуждены быть подобно хамелеонам, меняясь при разных условиях жизни. Они подчиняются своему положению, играют отведенную им роль, и меняют личины, в основном стараясь скрыть свои недостатки и подстроиться под возникшую ситуацию. То, с чем вы вынуждены существовать. А если что-то будет не устраивать, мы постараемся изменить свой статус, поменять роль, и создать новую маску.



