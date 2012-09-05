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Сотовые сети России могут столкнуться с серьезными трудностями в ближайшем будущем
31 Марта 2022

Телекоммуникационные компании в России остро нуждаются в сторонней поддержке от государства, так как сотовые сети начинают испытывать перебои. Подобные проблемы начались в результате проблем с поставками современного оборудования и изношенным состоянием уже используемого. По предварительным данным, возможностей у тех операторов, которые сегодня предоставляют свои услуги жителям России, хватит на довольно короткий срок – всего полгода. То есть уже летом 2022 года могут начаться первые серьезные проблемы.

О предстоящих сбоях в нормальном функционировании сотовых сетей страны стало известно благодаря опубликованному докладу комиссии по связи и ИТ. В ее составе находятся такие крупные операторы как Мегафон и МТС.

Разумеется, говорить о каком-либо развитии сетей никто не собирается, на данный момент стоит лишь одна главная задача – это сохранить хотя бы то оборудование, которое имеется на сегодняшний день.

По словам членов комиссии, те проблемы, которые уже сегодня можно наблюдать в области сотовых сетей – это прямой результат введенных антироссийских санкций, затронувших большую часть всех отраслей в России.


Что будет с сотовыми сетями РФ в будущем

Комиссия подготовила отчет, где сказано, что стоимость оборудования, используемого в работе сотовых сетей страны, резко пошла вверх. Только за март 2022 года цены выросли на 40%, при этом с учетом того что с рынка ушли иностранные поставщики, в том числе и такие компании как Nokia и Ericsson, оборудование может стать еще дороже на дополнительные 40% в будущем.

Как считают члены комиссии, если ситуация останется такой же как сегодня, то стабильность функционирования сетей связи на территории РФ может существенно нарушиться уже к концу лета 2022 года. Мало того, ситуация касается не только мобильных операторов, но и сетей связи технологического назначения на железнодорожных объектах.

Не допустить разрушения всей инфраструктуры в данной области можно только одним способом – отказаться от всех планов по развитию и сконцентрироваться лишь на поддержании работоспособности сети за счет оборудования, которое было приобретено ранее.

Не исключено что в будущем могут возникнуть и проблемы со стабильностью интернет соединения. Комфортно играть в покер на Tigergaming, к примеру, или иметь возможность всегда пользоваться высокоскоростным подключением к сети может не получится.


Расходы увеличиваются и кадров становится все меньше

Помимо нехватки оборудования есть и другая проблема – это массовый недостаток специалистов в области ИТ. По мнению комиссии, в течение ближайших 6 месяцев квалифицированные кадры в данной области могут уменьшиться на треть.

Дополнительно есть риск и оптимизации штата сотрудников у всех операторов на фоне ухудшения финансового положения. Наблюдается и существенный рост расходов. К примеру, на первые месяцы 2022 года затраты самых крупных операторов связи страны уже выросли на 60 миллиардов рублей по сравнению с 2021 годом. Остановить рост расходов пока не представляется возможным, причем не поможет даже и попытка существенно сократить инвестпрограммы.

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