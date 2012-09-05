Поверхность белых боковин покрышек следует промывать теплым (40—60°) мыльным раствором. Жирные пятна с них удаляются скипидаром.

Растворители

Скипидар (ГОСТ 1571—54) —хороший растворитель масляных красок и лаков. Может быть использован также для разбавления глифталевых эмалей.

Уайт-спирит (ГОСТ 3134—52), называемый также тяжелым бензином, применяется для растворения масляных красок, лаков и олиф.

Все сорта бензинов непригодны для растворения нитроцеллюлозных и глифталевых эмалей, так как вызывают их свертывание.

Сольвент каменноугольный (ГОСТ 1928—50) и ксилол (ОСТ 10465—39) являются лучшими разбавителями для глифталевых эмалей.

Ацетон (ГОСТ 2603—51) хорошо растворяет смолы, масла, глифталевые и нитроцеллюлозные эмали. При эксплуатации автомобилей может быть использован для удаления старой краски, для промывки деталей и приборов системы питания и для чистки обивки легковых автомобилей. Применять ацетон в качестве разбавителя для глифталевых эмалей и нитроэмалей не рекомендуется, так как вследствие быстрого высыхания он вызывает помутнение лаковой пленки.

Растворители нитроэмалей представляют собой смесь толуола с различными эфирами и бутиловым спиртом. Выпускаются следующие марки раствори* телей для нитрокрасок: № 646 (ГОСТ 5630—51), № 647 (ГОСТ 4005—48) и РДВ (ГОСТ 4399—48). Для разбавления эмалей, которыми окрашиваются легковые автомобили, лучшим из перечисленных является растворитель № 647.

Нашатырный спирт (ГОСТ 786—41)—это раствор аммиака в воде. Применяется для нейтрализации кислот. В частности, при попадании электролита на одежду или на обивку легковых автомобилей разрушение тканей можно предотвратить, смочив (как можно быстрее) пораженные места нашатырным спиртом. Спустя І—2 мин. эти места следует протереть тряпочкой, смоченной в воде.