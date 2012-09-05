В одной модели английского грузового автомобиля применяется составной картер заднего моста несколько иной конструкции. Центральная часть картера отлита из стали, её боковины простираются только до места крепления задних тормозных дисков, монтируемых между фланцем на конце отливки и трубчатой деталью, которую можно назвать хвостовиком рукава. Каждая труба в этом месте имеет небольшой кольцевой выступ, входящий в расточку цeнтpaльнoй отливки и надёжно удерживающий трубу от осевых смещений.

Угловое смещение трубы, т. е. её проворачивание, устраняется благодаря наличию шпонки в хвостовике. Ступица колеса также имеет удлинитель, который входит внутрь удлинителя картера; на стыке двух цилиндрических поверхностей имеется уплотнение, препятствующее вытеканию смазки. В хвостовике ступицы колеса установлено второе уплотнение. Полуоси заднего моста этой конструкции передают вращение ступицам колёс через зубчатые соединения, таким образом полуоси являются действительно полностью разгружёнными. Необходимо поменять аккумулятор? В интернет-магазине https://e-95.by/akb представлен широкий ассортимент моделей по доступным ценам. Все аккумуляторы отличаются высоким качеством и долговечностью.

Внутреннее кольцо одного из конических роликоподшипников упирается в торец литого рукава картера, а соответствующее кольцо второго подшипника фиксируется регулировочной гайкой на конце трубы; вследствие этого при затяжке возникают осевые усилия, стремящиеся выдвинуть трубу из картера, поэтому труба закрепляется в отливке картера с помощью штифтов или шпилек. Фланцы для крепления тормозных дисков отливаются заодно с картером, а рессорные подушки изготовляются отдельно и крепятся к литой части картера хомутами и стяжками. Отдельные рессорные подушки облегчают использование одного и того же типо-размера заднего моста в различных модификациях автомобилей, так как дают возможность легко изменять расстояние между центрами рессор. Если применяются толкающие штанги, каждая рессорная подушка снабжается проушинами для шарнирного крепления штанги.