Пятнадцатилетняя история транспортно-экспедиторских сервисов Сорож-Логистик является гарантом оперативных и безопасных доставок любых товаров. Обширный автопарк с разными модификациями грузового автотранспорта позволяет нам перевозить как замороженные продукты, также и хлебобулочные или кондитерские изделия. Мы выполняем также сборные грузоперевозки в разных направлениях, в том числе по столице и всей области. Разветвленная сеть складских хозяйств позволяет нам обеспечить надежное хранение любых товаров.

Наши склады ответственного хранения в Санкт-Петербурге позволяют выполнять концентрацию запасов, их дальнейшее хранение, а также обеспечивать ритмичное и бесперебойное снабжение любых заказов. Сейчас в распоряжении компании свыше полутораста единиц грузовой техники. Также мы имеем функционирующие представительства в самых разных городах страны. Наши высококвалифицированные специалисты с использованием современных технологических разработок, сумели создать уникальную и эффективную систему логистики, которая приносит огромную прибыль клиентуре. У нас вы сможете воспользоваться полным комплексом сервисов от приемки товара до доставки заказчику. В автопарке компании имеются и бетоновозы, которые позволяют оперативно доставлять данный стройматериал прямо на стройплощадки.

Перевозка бетонной смеси выполняются нашими высококвалифицированными водителями, что исключает любые задержки или же проблемы в пути. Работая с нашей логистической компанией заказчики могут рассчитывать на максимальную оперативность. Мы пользуемся установленным графиком работы автотранспорта, поэтому на доставку у нас уходит не более пары суток. Необходимо отметить и выгодные для клиентуры тарифы на сервисы Сорож-Логистик.

Благодаря отлаженной логистической схеме мы оперативно распределяем разнообразные хлебобулочные изделия по сетевым магазинам. Наибольшим спросом сейчас пользуются сборные грузоперевозки. Данный вид услуги обладает неоспоримыми преимуществами. Она позволяет заказчикам экономить солидные суммы. Обусловлено это оптимальной загрузкой товаров, во время которого заказчик оплачивает только отведенный под его продукцию объем. Однако есть у подобной услуги и один недостаток - это потеря времени на комплектацию партии. Это вызвано сбором и комплектацией малых партий товаров. Такой процесс выполняется на специальных складах, где имеется все необходимое оборудование. После комплектации партии и заполнения транспорта, он моментально отправляется к месту назначения.

