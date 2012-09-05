Сомнительный момент: а поместится ли теперь в машину наш крупный коллега? Удивительно, но факт — поместился. Даже зазор небольшой над головой остался. Секрет кроется в выпуклости потолка над головами. Изучив образовавшееся пространство, приходим к выводу, что все здорово, кроме ничем не прикрытой металлической арматуры над дверными проемами, о которую ничего не стоит «приложиться» головой, качнувшись в сторону. Однако, забегая вперед, отметим, что подобного не случалось даже при энергичном прохождении виражей.

В качестве опции можно прикупить для БігееіКа и съемную жесткую крышу, придав тем самым машине всесезонную функциональность. Но тогда появляется проблема: где хранить «колпак»?

Вот теперь-то, отгородившись от некомфортных вихрей, можно предаться драйверским утехам. Благо серпантинистых дорожек предостаточно, шины цепко держатся за асфальт и никто не мешает. Попутно в ходе интенсивного разгона отмечаем, что сам по себе двигатель обладает сдержанным «голосом» приятного тембра. Зато хорошо слышно жужжание зубчатых пар трансмиссии. Со временем это надоедает — уж лучше бы партия мотора была поагрессивнее! Несмотря на тонкую «мембрану», отделяющую салон от воздушных потоков, уровень шума в нем довольно скромный.