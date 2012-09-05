Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Сомнительный момент




Сомнительный момент
22 Октября 2020
Теги: авто

Сомнительный момент: а поместится ли теперь в машину наш крупный коллега? Удивительно, но факт — поместился. Даже зазор небольшой над головой остался. Секрет кроется в выпуклости потолка над головами. Изучив образовавшееся пространство, приходим к выводу, что все здорово, кроме ничем не прикрытой металлической арматуры над дверными проемами, о которую ничего не стоит «приложиться» головой, качнувшись в сторону. Однако, забегая вперед, отметим, что подобного не случалось даже при энергичном прохождении виражей.

В качестве опции можно прикупить для БігееіКа и съемную жесткую крышу, придав тем самым машине всесезонную функциональность. Но тогда появляется проблема: где хранить «колпак»?

Вот теперь-то, отгородившись от некомфортных вихрей, можно предаться драйверским утехам. Благо серпантинистых дорожек предостаточно, шины цепко держатся за асфальт и никто не мешает. Попутно в ходе интенсивного разгона отмечаем, что сам по себе двигатель обладает сдержанным «голосом» приятного тембра. Зато хорошо слышно жужжание зубчатых пар трансмиссии. Со временем это надоедает — уж лучше бы партия мотора была поагрессивнее! Несмотря на тонкую «мембрану», отделяющую салон от воздушных потоков, уровень шума в нем довольно скромный.


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Не сбейся с курса!... - . (+50)
Исполнитель не опаздывает... - . (+67)
Fiat Idea - . (+98)
Покупка Ford Tranzit от официа... - . (+89)
Conti Eco Contact - . (+78)
Однодиновый комбайн... - . (+65)
Красиво и громко - . (+149)
На всех фронтах - . (+150)
Кому достанется победа?... - . (+184)
Предупредите других заранее... - . (+178)
Что должно быть в аптечке... - . (+187)
Когда пожарные бессильны... - . (+178)
Лови момент - . (+180)
Три плюс один - . (+183)
Opel GTC Geneve - . (+82)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке