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Солнце Калифорнии
21 Февраля 2020
Теги: авто

Почти истребитель

Уверенно можно сказать, что называться серийная машина будет по-прежнему Mustang. А ведь могло быть все по-другому! Дизайнеры предлагали имя Cougar, Генри Форд Второй — Thunderbird II. Поступало предложение назвать машину Torino, но как раз в то время Форд разводился с женой из-за интрижки с уроженкой тех мест (Торино — так по-итальянски произносится название города Турин), и блюстители корпоративного имиджа воспротивились. Словом, выбрали Mustang, хотя вышеупомянутый концепт-кар делали с оглядкой не на дикую лошадь, а на одноименный истребитель времен Второй мировой войны.

Немного техники

Будущий Mustang создается на платформе, которую делят между собой Ford Thunderbird, Jaguar S-type, Lincoln LS. Техническую часть проекта ведет 36-летний инженер Хау Тай-Танг. Весьма вероятно, что машина будет предложена в вариантах с независимой задней подвеской (рычаги неравной длины) или с неразрезной бачкой. Последний вариант создается для тех, кто увлекается скоростными заездами на короткие дистанции. Под капотами нынешних концепт-каров — 4,6-литровые V8 мощностью 400 л.с. при 6000 об/мин. Такой мотор используется в нынешнем Mustang. Он имеет четыре клапана на цилиндр, а также механический наддув с ременным приводом и интеркулером. Вариант купе оборудован шестиступенчатой механической трансмиссией, родстер — пятиступенчатым «автоматом». Автомобили оснащены тормозами Brenibo с 13,8-дюймовы- ми вентилируемыми дисками. Колеса обуты в шины 245/ 40ZR20 впереди и 275/35ZR20 сзади. В принципе перед нами — ходовые прототипы, поездив на которых, Джей Мэйс (он называет себя дизайн-издателем) сравнил их повадки с Porsche 911 и Mercedes- Benz SL.


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