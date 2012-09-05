Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Солнечный Nissan




Солнечный Nissan
27 Октября 2018
Теги: авто

Вновь экспертная группа Авторевю обращается к автомобилям Nissan Наш интерес к японским машинам этой марки вполне понятен: по числу производимых автомобилей фирма Nissan занимает второе место в Японии (лидирует Toyota), причем среди иномарок, зарегистрированных в Москве, машины Nissanувереннр держатся в первой «десятке». А уж среди них, по нашим наблюдениям, одна из самых популярных моделей — Sunny.

Видимо, название Sunny навеяно одноименным старинным диско-шлягером. По-нашему это — «солнечный». Это — небольшой округленно-зализанный трехобъемный компактный автомобильчик, близкий по размерам нашему ВАЗ-21099. В облике Sunny легко угадывается японское происхождение, хотя, если глянуть сзади, можно вспомнить и «одноклассников» фирмы Opel. Низкая линия капота, сильно наклоненные и изогнутые стекла, чуть «проваленная» по отношению к передку линия багажника, большие и хорошо заметные задние фонари. В целом приятные пропорции, и, если судить по внешним данным, аэродинамика проработана хорошо. Но вот какой-то изюминки, характерной и единственной в своем роде «черточки» явно не хватает. Во всяком случае, это не бросается в глаза. Машина трудноузнаваема даже в нашем пока что не слишком пестром потоке автомобилей. Ищете запчасти для иномарок? В интернет-магазине Texkom вы найдете все, что нужно. Профессиональные консультанты помогут подобрать деталь по вин-коду авто, что позволит избежать ошибок при покупке.

Размеры багажного отделения вполне соответствуют желаемым для автомобиля этого класса, придраться не к чему: низкая погрузочная площадка, ровный пол, плавные, скругленные линии чуть выступающих боковых панелей — все гармонично и функционально. Для любителей возить длинномерные вещи предусмотрена возможность поэлементного открывания спинки заднего сиденья.

Открываем дверь. Ключ как бы сам попадает в замочную скважину, раздается характерный щелчок центральный блокировки. Наружные рукоятки открывания дверей удобны и приятно удивляют легкостью и четкостью срабатывания. Немного настораживает слишком большое перемещение в момент открытия, что требует кое-какой концентрации внимания: суетливые действия могут вызвать соскальзывание руки.

.

тут были комменты. RIP!






Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Последний «летающий финн»?... - . (+15)
Chevrolet Corvette - тест сдан... - . (+50)
Служебная аппаратура для авто... - . (+38)
Opel Combo заслуживает внимани... - . (+59)
Пожарные автомобили... - . (+48)
Chevrolet Corvette на нашем сн... - . (+73)
Пермь: выкуп авто... - . (+90)
Интервью с гонщиком... - . (+59)
Сибирская Ярмарка... - . (+80)
Триумф бельгийцев... - . (+68)
За подделку документов — от шт... - . (+75)
Автомобиль или рюкзак?... - . (+88)
Автомагазин АвтоШара... - . (+120)
Advanced Braking System - . (+64)
Pajero Field Guard - . (+96)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке