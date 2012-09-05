Вновь экспертная группа Авторевю обращается к автомобилям Nissan Наш интерес к японским машинам этой марки вполне понятен: по числу производимых автомобилей фирма Nissan занимает второе место в Японии (лидирует Toyota), причем среди иномарок, зарегистрированных в Москве, машины Nissanувереннр держатся в первой «десятке». А уж среди них, по нашим наблюдениям, одна из самых популярных моделей — Sunny.

Видимо, название Sunny навеяно одноименным старинным диско-шлягером. По-нашему это — «солнечный». Это — небольшой округленно-зализанный трехобъемный компактный автомобильчик, близкий по размерам нашему ВАЗ-21099. В облике Sunny легко угадывается японское происхождение, хотя, если глянуть сзади, можно вспомнить и «одноклассников» фирмы Opel. Низкая линия капота, сильно наклоненные и изогнутые стекла, чуть «проваленная» по отношению к передку линия багажника, большие и хорошо заметные задние фонари. В целом приятные пропорции, и, если судить по внешним данным, аэродинамика проработана хорошо. Но вот какой-то изюминки, характерной и единственной в своем роде «черточки» явно не хватает. Во всяком случае, это не бросается в глаза. Машина трудноузнаваема даже в нашем пока что не слишком пестром потоке автомобилей. Ищете запчасти для иномарок? В интернет-магазине Texkom вы найдете все, что нужно. Профессиональные консультанты помогут подобрать деталь по вин-коду авто, что позволит избежать ошибок при покупке.

Размеры багажного отделения вполне соответствуют желаемым для автомобиля этого класса, придраться не к чему: низкая погрузочная площадка, ровный пол, плавные, скругленные линии чуть выступающих боковых панелей — все гармонично и функционально. Для любителей возить длинномерные вещи предусмотрена возможность поэлементного открывания спинки заднего сиденья.

Открываем дверь. Ключ как бы сам попадает в замочную скважину, раздается характерный щелчок центральный блокировки. Наружные рукоятки открывания дверей удобны и приятно удивляют легкостью и четкостью срабатывания. Немного настораживает слишком большое перемещение в момент открытия, что требует кое-какой концентрации внимания: суетливые действия могут вызвать соскальзывание руки.