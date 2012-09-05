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Солнечный аккумулятор
28 Августа 2020
Теги: авто

Инженеры канадской фирмы «ICP Global Technologies» разработали миниатюрную карманную батарею iSun BattPack, не требующую для подзарядки никаких внешних источников электричества. Дело в том, что это устройство снабжено так называемыми солнечными элементами, преобразующими свет в электрический ток. Размеры карманного аккумулятора — немногим больше портсигара. Электронный блок состоит из двух половинок, раскрывающихся как книжка, на внутренних «страницах» которой и размещены солнечные элементы- преобразователи. 

Мини-электростанция рассчитана на самый различный круг пользователей, поскольку с ее помощью можно подзаряжать практически любые абонентские терминалы, использующие слаботочные автономные источники питания с низким напряжением. Это могут быть и мобильный телефон, и портативный навигационный комплекс, и автомобильная рация, и микрокомпьютер, и видеокамера... Главное достоинство iSun BattPack — способность длительное время сохранять преобразованный солнечными панелями электрический заряд. Поэтому пользоваться аппаратом можно круглосуточно, что делает его привлекательным с точки зрения работы в ночных условиях. Такие свойства выгодно отличают новинку от обычных солнечных батарей, работающих либо днем, либо при искусственном освещении.

В отношении насыщенности гаммы как у «Saab», так и у «Volvo» до недавних пор вообше наблюдался провал: ни тебе городских малышек, ни минивэнов, ни внедорожников. если не считать приподнятый полноприводный универсал Volvo ХС 70. Последняя категория. куда у американцев входят не только полноприводные проходимцы всех мастей, но и их заднеприводные версии («спортивно-хозяйственного» назначения), в некоторой степени является обязательной составляющей успеха у потребителей. «Volvo» нынче совершила истинный прорыв: произошло эффектное внедрение в сферу SUV новейшего ХС90. Его внешность по задумке создателей «мускулистая. но не агрессивная». В экстерьере стопроцентно узнаваемы фирменные черты Volvo, в частности. боковины с ярко выраженными «плечами.


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