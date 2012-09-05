Маслостанции, они же гидравлические насосные станции – двигатель, приводящий в действие всевозможное гидрооборудование. Они используйся для привода станков, подъемного, металлообрабатывающего оборудования. С их помощью стабильно работают гидравлический динамический инструмент, прокатные станы, шламовые помпы, испытательные стенды. Широкая сфера применения способствовала тому, что производители стали выпускать маслостанции в широком ассортименте конфигураций, позволяя каждому покупателю подбирать решения, которые будут удовлетворять его запросам по эффективности, удобству работы, техническим параметрам и стоимости.

Наиболее широкий ассортимент маслостанций в России от лучших мировых брендов можно найти в каталоге компании «Hydrolider» – https://hydrolider.net/g18761662-maslostantsii-gidravlicheskie-nasosnye. Продукция новая, сертифицированная, на нее действуют гарантии. География продаж – все регионы России, а также страны СНГ и Европы.





Классификация маслостанций

Маслостанции классифицируют по нескольким параметрам:

По мобильности.

По создаваемому давлению.

По виду распределительных устройств.

По типу первичного двигателя.

По мобильности

Исходя из этого критерия выделяют маслостанции:

Мобильные. Компактные устройства с небольшой массой. Их легко перемещать с места на место без привлечения дополнительной силы, в том числе и механической. Но и мощность их относительно невысокая. На практике преимущественно применяются в быту. Самоходные. В конструкции такого оборудования предусмотрено шасси, на котором и размещаются все компоненты контура. Можно перемещать с места на место, преимущественно путем зацепления на спецтехнику или грузовое авто. Мощность таких маслостанций достаточно высокая. Стационарные. Наиболее мощные и габаритные установки, выдающие на выходе высокое давление, которое и передается на исполнительный механизм. Широко применяются на производственных предприятиях для обслуживания стационарно размещенных станков.





По создаваемому давлению

Имеется ввиду максимально допустимое давление, которое может создать оборудование на выходе. Так, исходя из данного критерия выделяют гидравлические станции:

низкого давления: не превышает 16 МПа;

среднего давления: от 16 до 45 МПа;

высокого давления: от 45 до 155 МПа;

сверхвысокого давления: более 155 МПа.

Обратите внимание: чтобы правильно подобрать маслостанцию по создаваемому давлению, необходимо оценить предстоящие эксплуатационные условия, а именно, знать давление, которое требует исполнительный механизм. Для обеспечения стабильной и эффективной работы рекомендуется предусмотреть примерно 20% запас.





По виду распределительных устройств

При выборе данного критерия также следует исходить из того, с каким оборудованием или исполнительным механизмом будет работать данная масляная станция. Так, для станков, в которых обратный ход рабочего органа совершается посредством воздействия возвратной пружины, стоит подбирать устройство и ручным разгрузочным краном. К этой категории относится все трубогибочные станки, гайкорезы и пр. Если же возврат штока происходит под воздействие усилия жидкостного потока, то оптимальный вариант – распределительные устройства двухпозиционного типа. А вот трехпозиционные распределители маслостанций не только обеспечивают прямой и обратный ход рабочего органа, но и его фиксацию в требуемом положении. На практике наиболее широко применяются в качестве приводов прессов, гидравлических подъемников.





По типу первичного двигателя

Речь идет о двигателе, который приводит в действие насос маслостанции. Он может быть электрическим, бензиновым или дизельным. Первый – требует подключения к электрической сети, а вот бензиновые и дизельные могут работать автономно. Также существуют пневматические модели, но на практике они применяются реже, чем другие виды. Они в основном используются на объектах, где к пожаро- и взрывобезопасности предъявляются повышенные требования.

Нужны консультации и помощь в выборе – специалисты «Гидролидер» к вашим услугам в любое удобное время.



