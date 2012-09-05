Избавьтесь от машины, дорогой в эксплуатации

Возможно, вы уже успели понять, что машину слишком дорого содержать из-за высоких страховых взносов, расхода топлива, затрат на текущую эксплуатацию. Или же вы приобрели слишком дорогую машину — люди, прибегающие к лизингу или кредиту, часто выбирают гораздо более дорогую модель, чем могут себе позволить на самом деле.

Избавьтесь от своей дорогостоящей машины и приобретите нечто более доступное в финансовом плане. Чем быстрее вы это сделаете, тем больше денег сэкономите.

Количество машин должно быть минимальным

Есть семьи, в которых на каждого человека приходится по автомобилю! Для большинства семей содержать два или несколько автомобилей — непозволительная роскошь. Постарайтесь найти способ обходиться меньшим количеством машин.

Можно вообще отказаться от собственной машины, если перейти на общественный транспорт. К слову, если вам не нужно самому сидеть за рулем, вы можете в освободившееся время почитать или просто расслабиться по дороге на работу и домой. В крупных мегаполисах езда по городу — одно мучение: пробки, отсутствие парковок, аварии... Метро не так престижно, но гораздо быстрее и надежнее! К тому же ваш отказ от собственного автомобиля — это пусть небольшой, но важный вклад в сокращение загрязнения окружающей среды.

Если вы снимаете жилье, то можете выбирать район города и учитывать при этом транспортные расходы. Одно из преимуществ проживания вблизи от работы или, по крайней мере, от остановки общественного транспорта состоит в том, что ваша семья сможет обходиться меньшим количеством автомобилей (или вообще без них).