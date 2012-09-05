B. Г.Мышкин, о котором шла речь и статье, руководил НТБА, а главным конструктором выступал Витбер — подписи обоих стояли под всеми отчетами по «Соколу 650». Mill изучали чертежи этого автомобиля в процессе работы над гоночными «Москвичами», и общее мнение было таким: несовершенная конструкция! Машина получилась на 100 кг тяжелее своих аналогов по «Формуле 2». К тому же «Сокол 650» развивал мощность 152 л.с. против 150—180 л.с. современных ему гоночных автомобилей с двухлитровыми моторами.

Его компоновка и конструкция подвески тоже вызывали у нас сомнения в высоких характеристиках управляемости, особенно на поворотах. Обе машины «Сокол 650» после возвращения в ГДР не участвовали ни в одних гонках на первенство республики, а лишь однажды снимались в фильме «Соперники за рулем» киностудии ДЕФА, который вышел на советские экраны в 1959 году.

Документы и факты

В отчете НТБА (№ОТ-506 в архиве МЗМА) сообщается, что первые пробные поездки «Сокола 650» состоялись «на территории НТБА (то есть в Хемнице) 31 марта 1952 года». Машина тогда проехала 10 км, и испытателю было приказано не превышать скорость 115 км/ч. Поэтому снимок «Сокола 650», опубликованный во второй части статьи «Сталинские Соколы» с подписью «первая тренировка... на Минском шоссе, март 1952 года», был сделан, судя по теплой одежде людей, сразу после прибытия «Соколов» в Москву, в апреле 1952 года на Ходынском аэродроме, недалеко от ангара команды ВВС. За рулем машины — мотогонщик Николай Селиванов из мотокоманды ВВС (судя по раскраске шлема). Первый же официальный старт «Сокола 650» (и неудачный) состоялся 3 июня на 23-м км Минского шоссе.