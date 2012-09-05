На основе анализа рассмотренных примеров можно сформулировать некоторые общие тенденции в области проектирования поперечных профилей земляного полотна за последние годы.

мелкие выемки и невысокие насыпи обязательно устраивают с пологим заложением откосов;

откосы выемок сопрягают с прилегающей поверхностью по круговым кривым малого радиуса;

в условиях пересеченного рельефа, когда ставится задача лучшего вписывания дороги в ландшафт, откосам выемок и насыпей придают переменную крутизну, меняющуюся как по высоте, так и по протяжению дороги с учетом величины рабочих отметок .

Высокие насыпи и глубокие выемки можно сделать менее заметными на местности путем посадки на их откосах деревьев или кустарников. Устройство бермы на уровне низа посадок создает архитектурный эффект, скрадывающий глубину выемки.

Иногда вместо одной высокой подпорной стены с большими обнаженными поверхностями сооружают несколько, маскируя их растительностью.