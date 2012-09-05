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27 Февраля 2017
Теги: Игры

Большинство пользователей сегодня думает, что для создания компьютерной игры самостоятельно, необходимо наличие определенных навыков и знаний в сфере языков программирования. Однако такое предположения лишь частично можно считать правильным. Сейчас уже существуют так называемые конструкторы, с использованием которых возможно создание своих приложений по принципу драг-энд-дроп. Данный принцип подразумевает использование обычной мыши для перетаскивания и размещения конкретных объектов. Подобные конструкторы имеют и отдельные инструменты, позволяющие писать игровые сценарии. 

Любой пользователь таких конструкторов сможет индивидуализировать процесс игры путем создания отдельного кода. Хотя даже без такой индивидуализации вы сможете получить достаточно полноценное приложение. С помощью современных программ, которые используются с целью создания игр, позволяют работать в форматах онлайн-приложений для браузеров, флеш, 3Д или же 2Д. С помощью нашей специальной таблицы каждый из заинтересованных посетителей веб-ресурса сможет ознакомиться с основными особенностями каждого конструктора. Мы предлагаем обзор софтхоум о создании игр, а также многие другие программные продукты, которые успешно используются современными разработчиками игорного софта. 

Следует отметить, что конструкторы бывают как платными, также и бесплатными. Для создания проектов в формате 2Д наиболее подходящим вариантом программы будет Adventure Game Студио, которая отличается универсальностью, понятным интерфейсом, функционалом, а также универсальностью. Не менее интересен конструктор под названием Game Editor, обладающий понятным сценарием построения приложений, а также неплохим набором шаблонов. Некоторые из игровых редакторов имеют не только бесплатную, но и платную версию. Бесплатные варианты обладают ограниченным функционалом. Однако чтобы использовать все возможности, необходимо приобретение соответствующей лицензии. Например Stencyl может быть использована абсолютно бесплатно, однако если вы нуждаетесь в дополнительных инструментах, тогда придется приобретать полную версию конструктора, которая в го обойдется вам около двухсот евро.

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