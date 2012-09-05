Большинство пользователей сегодня думает, что для создания компьютерной игры самостоятельно, необходимо наличие определенных навыков и знаний в сфере языков программирования. Однако такое предположения лишь частично можно считать правильным. Сейчас уже существуют так называемые конструкторы, с использованием которых возможно создание своих приложений по принципу драг-энд-дроп. Данный принцип подразумевает использование обычной мыши для перетаскивания и размещения конкретных объектов. Подобные конструкторы имеют и отдельные инструменты, позволяющие писать игровые сценарии.
Любой пользователь таких конструкторов сможет индивидуализировать процесс игры путем создания отдельного кода. Хотя даже без такой индивидуализации вы сможете получить достаточно полноценное приложение. С помощью современных программ, которые используются с целью создания игр, позволяют работать в форматах онлайн-приложений для браузеров, флеш, 3Д или же 2Д. С помощью нашей специальной таблицы каждый из заинтересованных посетителей веб-ресурса сможет ознакомиться с основными особенностями каждого конструктора. Мы предлагаем обзор софтхоум о создании игр, а также многие другие программные продукты, которые успешно используются современными разработчиками игорного софта.
Следует отметить, что конструкторы бывают как платными, также и
бесплатными. Для создания проектов в формате 2Д наиболее подходящим
вариантом программы будет Adventure Game Студио, которая отличается
универсальностью, понятным интерфейсом, функционалом, а также
универсальностью. Не менее интересен конструктор под названием Game
Editor, обладающий понятным сценарием построения приложений, а также
неплохим набором шаблонов. Некоторые из игровых редакторов имеют не
только бесплатную, но и платную версию. Бесплатные варианты обладают
ограниченным функционалом. Однако чтобы использовать все возможности,
необходимо приобретение соответствующей лицензии. Например Stencyl может
быть использована абсолютно бесплатно, однако если вы нуждаетесь в
дополнительных инструментах, тогда придется приобретать полную версию
конструктора, которая в го обойдется вам около двухсот евро.