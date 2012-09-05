В дорогих автомобилях в местах соединений тяг вставляются для ослабления действия толчков сухари с пружинами. Кусок трубы немного большего диаметра укрепляется на конце тяги . В трубе помещается шаровой палец, зажатый между двумя сухарями, на которые действуют спиральные пружины; в конец трубы ввинчивается пробка, которая прошплинтовывается. Шаровой палец заводится через специальной формы отверстие. В трубе выбирают продолговатое отверстие, начинающееся с ее края; в этом случае вместо пробки на конец трубы навинчивается гайка. Пружинное соединение пальца с продольной тягой делается обычно со стороны сошки; на противоположном конце соединения делаются по тому же образцу, но без пружин. Во избежание вытекания смазки и попадания пыли в отверстия сочленения последние закрываются. Приспособления для смазки устраиваются на обоих сочленениях.

Рулевая сошка. На легковых автомобилях длина сошки делается от от б до 9” (125 до 230 мм), причем для определения этой длины весьма важно принять во внимание действительный уклон продольной тяги при нормальных условиях. У тяжелых грузовиков длина сошки может достигать 9—10" (230—250 лш). Размеры рулевой сошки определяются теми соотношениями, которые даны на фиг. 250. Рулевая сошка одевается на коническую часть вала, имеющую мелкие шпонки, и затягивается коронной гайкой с шайбой. Рулевая сошка может быть изготовлена заодно с шаровым пальцем на ее нижнем конце; на практике предпочитают однако делать палец сменным, сажая его в коническое отверстие сошки и затягивая гайкой. Шаровые пяльцы были стандартизованы SAE.