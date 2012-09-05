Сегодня покупка автомобиля хотя и является дорогостоящей процедурой, которая не по карману каждому человеку, но это лишь начало трат человека. Ведь с покупкой авто приходит большое количество других важных и не менее значимых расходов:

страховка;

покупка бензина;

обслуживание и ремонт.

Все это может выливаться в такую месячную сумму, которую может потянуть далеко не каждый автолюбитель. Эта ситуация только усложняется с ростом активности автомобилиста, который ежедневно может легко проезжать до 100 километров только по своему городу.

Что делают автовладельцы, которые не могут платить по счетам

Здесь можно найти множество вариантов развития событий. Первые и, наверное, самые неуверенные в себе, продают машину в ближайшие пару месяцев езды на ней. Конечно, таким образом они избавляются от того финансового груза, который на них повис. В то же время они теряют и деньги, ведь хотя за такое время и не было совершено много пробега, машина легко может потерять в стоимости 20-30%, а это может быть не одна тысяча долларов.

Другие начинают эксплуатировать автомобиль по полной, дабы хотя бы в ноль уходить. В таком случае они устраиваются в такси и в свободное время подрабатывают таким образом. И именно тогда мы можем встретить на дорогах элитные внедорожники с шашкой такси, что всегда смотрится и смешно и глупо одновременно - только и поражаешься человеческой глупости.

Наилучшим же вариантом является поиск альтернативного метода заработка, о чем мы сейчас и поговорим.

Как подзаработать на авто

Если Вы уже имеете собственную работу и не планируете ее бросать и искать что-то абсолютно новое, то стоит задуматься о дополнительной подработке. В качестве нее могут выступать игровые развлечения, как бы странно это не звучало.

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