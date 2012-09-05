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Сочетания элементов плана и профиля, обеспечение зрительной плавности дороги
26 Июля 2019
Теги: авто

В течение ряда лет при строительстве автомобильных магистралей ФРГ проводился диализ получающихся сочетаний элементов дорог. Затем в работу включились специалисты других Стран. В результате постепенно был сформулирован ряд эмпирических правил трассирования. Эти правила пока не облачены в математические закономерности. Однако опыт строительства показывает, что их соблюдение в большинстве случаев приводит К получений трассы, удовлетворяющей всем современным транспортным и архитектурным требованиям.

Принципы ландшафтного проектирования в общих формулировках достаточно просты, но их практическая реализация в конкретных местных условиях применительно к тому* или иному ландшафту требует от проектировщика опыта, художественного вкуса и способности к пространственному мышлению. Лучше всего принципы ландшафтного проектирования осваиваются на сопоставлениях удачных и неудачных примеров сочетаний элементов дорог, сбору и систематизации которых проектные организации должны уделять большое внимание. Весьма полезно проводить для этой цели в проектных организациях и высших учебных заведениях ознакомление молодых инженеров и студентов с приемами обеспечения пространственной плавности дорог и согласования их с ландшафтом путём демонстрации фотографий характерных участков дорог с последующим выездом на эти дороги и учебной перепроектировки неудачных участков.

Большое значение для развития и популяризации принципов ландшафтного проектирования может иметь издание альбомов с примерами проектных решений. Это подтверждается широкой известностью ряда подобных изданий — альбома рисунков под редакцией Лоренца (Германия, 1938 г.), вышедшего из печати в 1959 г., альбома фотографий дорог в Нидерландах с характеристикой и анализом отдельных участков, составленного Бэккером, Налом.И Овердижкинком [15], а также финского альбома примеров ландшафтного проектирования дорог, подготовленного Мартти Латиненом в 1967 г. [22].

Описанные выше применительно к разным типичным ландшафтам общие принципы плавного сочетания трассы с ландшафтом могут быть сведены к ряду правил, соблюдение которых обеспечивает внутреннюю плавность трассы.


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