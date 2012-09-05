Неожиданное движение автомобиля в сторону повернутых колес связано с уменьшением до нуля второго члена уравнений. При этом уменьшается реакция на передних колесах Д у ы и увеличивается на задних Д у 12- .В результате углы увода уменьшаются на передних и увеличиваются на задних колесах. Это приводит к увеличению поворачиваемости и соответственно чувствительности к повороту рулевого колеса. Резкое увеличение чувствительности к повороту рулевого колеса и является причиной того, что прекращение сноса неожиданно сменяется движением внутрь поворота. Авто сильно перегревается? Отличным решением данной проблемы являются автомобильные шторки. Здесь вы найдете их широкий ассортимент. Они обеспечивают комфортную температуру в салоне, а также защищают от пыли и мелкого мусора при открытых окнах.

Проведенный анализ позволяет сформулировать алгоритм действий водителя при управлении автомобилем с недостаточной поворачиваемостью при возникновении сноса:

• для уменьшения вероятности сноса необходимо снижать угловое ускорение поворота автомобиля путем снижения скорости поворота рулевого колеса за счет более раннего входа в поворот;

• при возникновении сноса целесообразно продолжать поворот рулевого колеса, так как в соответствии с уравнением это увеличивает силу дополнительного сопротивления качению Р к к ;

• по мере снижения скорости автомобиля в процессе сноса необходимо уменьшать угол поворота рулевого колеса;

• по мере прекращения сноса необходимо быть готовым увеличить скорость возврата рулевого колеса до максимума;

• в момент прекращения сноса вернуть рулевое колесо в положение, соответствующее направлению движения, задаваемому дорогой;

• реализовать такой алгоритм действий возможно только при использовании техники руления, описанной выше.