Снегозащитные насаждения конструируют многорядными поло сами из деревьев и кустарников разной высоты. Они создают заслон на пути переносимого ветром снега и вызывают его отложения Число рядов снегозащитных насаждений назначают исходя из точного учета количества снега, поступающего с прилегающих к дороге открытых пространств — «снегосборных бассейнов». Шаблон в этом отношении также недопустим, как и в других вопросах, проектирования.

В зависимости от объема снега, приносимого за зиму, количество рядов может изменяться от 2 до 12, а ширина полосы, занимаемой снегозадерживающими насаждениями, от 24 до 112 м. при современных ограничениях ширины полосы отвода для размещения снегозадерживающих насаждений желательно выделять Дополнительную землю вдоль полосы отвода, которая может быть получена с согласия землепользователей.

Работающая часть насаждений обязательно включает три группы деревьев и кустарников: высокие деревья, тормозящие основной снеговетровой поток и отклоняющие его вверх; деревья средней высоты, гасящие скорость потока; кустарники, задерживающие переносимый над поверхностью земли снег и вызывающие его отложение.