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Снегоходные гусеницы
2 Августа 2018
Теги: авто

Чтобы правильно подобрать гусеницу под определенную модель снегохода, необходимо учесть местность его использования, а также манеру управления. Прежде всего от владельцев подобной техники требуется правильно расставить приоритеты. Необходимо заранее определиться, какие факторы будут важнее других - высокая скорость, быстрые обороты или же короткий тормозной отрезок пути? Кроме этого следует учесть, что для вас является приоритетным - заносы при поворотах или же устойчивость? Подбор сменных гусениц осуществляется по шагу, высоте грунтозацепа, высоте, ширине, а также длине. Поэтому перед покупкой обязательно ознакомиться с данными параметрами.

Наиболее часто владельцы снегоходов выбирают 2.52-дюймовые образцы, которые при любых условиях сохраняют функциональность техники. А вот 2.86-дюймовые образцы способны улучшить свойства снегоходов. Длина гусениц предопределяют показатель управляемости такой техники. Чем длиннее они будут, тем лучше проходимость и плавность хода. Гусеницы небольшой ширины способствуют быстрому набору скорости. Чем больше данный параметр, тем легче вы сумеете управлять техникой на мягких поверхностях. А гусеничный шаг предопределяет качество сцепления с поверхностями.

Кроме этого гусеницы для любых снегоходов необходимо выбирать по показателям высоты грунтозацепа. Именно такой показатель напрямую влияет на разгон снегохода или же его торможение. Чем выше грунтозацеп, тем лучше проходимость снегохода. Высоту следует выбирать по глубине снега и мощности транспортного средства. Например, для преодоления горных склонов высота грунтозацепа должна достигать пятидесяти семи мм. А если вы собираетесь передвигаться просто по глубокому снегу, достаточно и тридцати восьми - сорока пяти мм. В остальных случаях подойдет 28-32-миллиметровый показатель высоты грунтозацепа.

От перечисленных параметров зависит и стоимость снегоходных гусениц. Максимальная стоимость таких изделий достигает двухсот тыс. руб. А минимальная стоимость составляет четыре тыс. семьсот руб. Если владелец подобного транспорта собирается перемещаться по труднопроходимым территориям, горным местностям, крутым спускам или же подъемам, придется приобретать более дорогие гусеницы. Если же снегоход имеет высокую мощность, устанавливаются однослойные гусеницы. Вообще, снегоходные гусеницы могут быть без шипов или же шипованными. Подобные шипы прослужат дольше по сравнению с самими гусеницами. Ошиповка гусениц выполняется на подобии шин. На заснеженных поверхностях такие шипы не выпадают. Сегодня наиболее востребованными и практичными считаются гусеницы марки Camoplast. В нашем онлайн-магазине представлен весь ассортиментный ряд данного производителя по наиболее доступной стоимости. Также мы предлагаем заинтересованной клиентуре продукцию НПО Композит - отечественной компании, которая ничем не уступает своим зарубежным аналогам.

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тут были комменты. RIP!






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