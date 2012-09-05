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Снаряжение мототуриста
11 Февраля 2017
Теги: авто

Костюм мототуриста должен быть легким, пыленепроницаемым и не стесняющим движений. В костюме должно быть не менее четырех карманов. Материал для костюма должен выдерживать многократную стирку и быть гладким, без ворса. Цвет рекомендуется серый. Все застежки делать на «молниях».

Запасные части, инструмент и ремонтные материалы: цепь большая, замки цепей—2 шт., кольца поршневые— 2 шт., пружина сцепления — 1 шт., шарикоподшипник колеса — 1 шт., конденсатор — 1 шт., молоточек прерывателя — 1 шт., лампочка — 1 шт., камер — 2 шт., спиц — 2 шт., свечей — 2 шт.

Кроме набора необходимых ключей, нужно иметь: пассатижи, отвертку, молоток, бородок, напильник трехгранный, зубило небольшое, нож перочинный, хороший воздушный насос, выжим для цепи, шаблон для установки зазора контактов прерывателя или свечи, лопатки для монтажа шин, резиновую трубку для переливания горючего.

Ремонтные материалы: трос или веревка, тонкая, крепкая (для буксировки), 8—10 м, проволока мягкая 1 ц, резиновые заплатки для камер, автопнев для ремонта покрышек, клей резиновый, щетка металлическая или бумага стеклянная.


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